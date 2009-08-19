Заместитель главы РУСАДА: «6 тысяч доз сальбутамола у норвежцев – это очень мало. Но никто этого не объясняет»

Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая рассказала об особенностях оформления терапевтических исключений (ТИ) в России.

– Наши спортсмены достаточно часто попадаются на препаратах, на которые можно оформить разрешение на ТИ. Но почему-то это делают единицы, а остальные обвиняют условных американцев в том, что те используют тяжелые лекарства и сочиняют диагнозы под них.



– Как у нас говорят – ежики плакали, кололись, но продолжали лезть на кактус. Здесь я вижу несколько причин. Первая – невежество. Вторая – вечный русский авось: а вдруг не поймают. Потом ловят – и начинается: «А вот у них...»

Я даже запомнила программу «Время» перед Пхенчханом-2018. Максимально драматичная музыка, какой-то сюжет про Олимпиаду и рассказ про норвежских лыжников, во время которого специальным таким голосом говорят: «Норвежская сборная везет с собой шесть тысяч доз сальбутамола». И страшная пауза.

Я не врач, позвонила нашим ребятам, которые занимаются оформлением ТИ, и спросила, сколько это. Они сразу сказали, что, во-первых, это очень-очень мало, хватит только для неотложной помощи и, во-вторых, наши везут раз в пять больше – и это тоже разрешенные объемы, совершенно легальные. Но этого никто не объясняет, главное – сказать, что норвежская сборная везет с собой.

Третья причина – в разнице медицинских диагнозов и в способе лечения этих болезней. У нас, например, не ставят диагноз «синдром дефицита внимания». Но это не значит, что нет такой болезни. К сожалению, я пока не знаю, что предложить мировому сообществу, чтобы это все синхронизировать, прежде всего, в части диагнозов, а затем уже и в способах лечения. Это реальная проблема.

– Но в целом в процедуре получения ТИ нет ничего сверхъестественного?



– Нет, конечно. Она очень легко и доступно описана. Но нужны документы, которые подтверждают, что ты реально болеешь. При этом спортсмен должен доказать, что польза от приема лекарств для его спортивной карьеры несопоставимо меньше, чем вред его здоровью и жизни, если бы он его не употреблял, – сказала Пахноцкая.



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