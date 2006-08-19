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Арбитр Матюнин: «Гол Ригони следовало засчитывать. Это ошибка»

Теги Зенит премьер-лига Россия судьи Ахмат Алексей Матюнин Антон Швец Эмилиано Ригони Спорт-Экспресс Футбол

Арбитр Алексей Матюнин, который работал на матче 6-го тура РПЛ «Зенит» – «Ахмат» (0:0), прокомментировал ряд спорных решений, принятых судейской бригадой в матче. 

— Почему не назначили пенальти в ворота «Ахмата»? Не было ли там игры рукой со стороны Швеца?

— В том эпизоде защитник действительно сыграл в мяч рукой, но если вы посмотрите внимательно, то увидите, что мяч попал ему в руку от его же колена. А согласно изменениям в правилах, которые действуют с начала нового сезона, это не является нарушением. Правильное решение здесь — продолжить игру.

— Правильно ли отменен гол Ригони?

— Нет, там не было офсайда. Его следовало засчитать. Это ошибка.

— Одна из претензий «Зенита» заключалась в том, что вы не добавили время в конце матча?

— Было добавлено четыре минуты к концу второго тайма. Да, я действительно мог добавить еще, но вы видели, что в конце матча была потасовка и была вероятность, что в следующем эпизоде это все могло перерасти во что-то более серьезное. Поэтому и было принято решение закончить игру, – сказал Матюнин.

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