У Дэвида Блатта диагностирован рассеянный склероз

Главный тренер «Олимпиакоса» сообщил, что болен рассеянным склерозом.

«Иногда жизнь швыряет нас в ситуации, которые мы не можем объяснить и понять. В таких ситуациях ты должен сделать выбор, который проверяет твой характер.

Несколько месяцев назад врачи диагностировали у меня первично-прогрессирующий рассеянный склероз. Это болезнь, которая имеет много форм и у разных людей проявляется по-разному. Это заболевание аутоиммунной системы, которое может и во многом меняет качество вашей жизни и способность выполнять даже самые обычные функции такими способами, которые всегда казались вам нормальными.

Несмотря на шок и боль, которые охватили меня, я понял, что моя жизнь теперь изменится, но в то же время принял твердое решение не сдаваться. Моя задача приспособиться к новой ситуации, и изыскать пути для продолжения обычной жизни. Первое, что я сделал – вернулся к моей тренерской методике решения проблемы и преодоления трудностей. Это мой трехэтапный процесс: 1) в чем проблема? 2) почему это произошло? 3) как мы это исправим?» – говорится в обращении Блатта на официальном сайте «Олимпиакоса».