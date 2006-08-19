Болельщики кричали «Позор!» и требовали продлить фотосессию с Кубком Стэнли в Новосибирске

Сегодня, 19 августа, в Новосибирске прошла фотосессия с Кубком Стэнли.

Кубок в город привез воспитанник новосибирского хоккея – форвард «Сент-Луиса» .

Доступ в очередь на фотосессию закрыли примерно в 12:30 по местному времени, информирует «Сиб.фм».

Издание отмечает, что на мероприятие приехали несколько тысяч фанатов из Новосибирска, Бердска, Искитима, Омска и Екатеринбурга.

В 15:00 проход на лед, где был установлен подиум с Кубком Стэнли, был закрыт. Отмечается, что в это время в очереди оставались сотни людей.

Болельщики, которые не успели сделать фото с трофеем, были возмущены. Они требовали продлить мероприятие и кричали «Позор!»