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Болельщики кричали «Позор!» и требовали продлить фотосессию с Кубком Стэнли в Новосибирске

Теги Сибирь болельщики Кубок Стэнли Сент-Луис происшествия НХЛ КХЛ Владимир Тарасенко Хоккей

Сегодня, 19 августа, в Новосибирске прошла фотосессия с Кубком Стэнли.

Кубок в город привез воспитанник новосибирского хоккея – форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко

Доступ в очередь на фотосессию закрыли примерно в 12:30 по местному времени, информирует «Сиб.фм».

Издание отмечает, что на мероприятие приехали несколько тысяч фанатов из Новосибирска, Бердска, Искитима, Омска и Екатеринбурга.

В 15:00 проход на лед, где был установлен подиум с Кубком Стэнли, был закрыт. Отмечается, что в это время в очереди оставались сотни людей.

Болельщики, которые не успели сделать фото с трофеем, были возмущены. Они требовали продлить мероприятие и кричали «Позор!»

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