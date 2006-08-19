«Спартак» – ЦСКА. Шюррле, Тил и Влашич – в старте. Текстовый онлайн начнется в 20:00

В заключительном матче 6-го тура РПЛ «Спартак» принимает ЦСКА.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало в 20:00 по московскому времени.

🔥🔥🔥 Состав армейцев на дерби #СпартакЦСКА. В старте выйдут Набабкин, Кучаев и Ефремов! #нежданчик pic.twitter.com/v5W7gwW0sc — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) August 19, 2019

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