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«Спартак» – ЦСКА. Шюррле, Тил и Влашич – в старте. Текстовый онлайн начнется в 20:00

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия Футбол

В заключительном матче 6-го тура РПЛ «Спартак» принимает ЦСКА.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало в 20:00 по московскому времени.

Спартак – ЦСКА
Дата проведения
19 августа, 20.00, «Открытие Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
СпартакМаксименко, Ещенко, Жиго, Джикия, Айртон, Тил, Зобнин, Гулиев, Бакаев, Шюррле, Ларссон.
ЦСКААкинфеев, Дивеев, Магнуссон, Набабкин, Фернандес, Кучаев, Ахметов, Влашич, Обляков, Ефремов, Чалов.

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