«Спартак» – ЦСКА. Шюррле, Тил и Влашич – в старте. Текстовый онлайн начнется в 20:00

В заключительном матче 6-го тура РПЛ «Спартак» принимает ЦСКА.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало в 20:00 по московскому времени.
🔥🔥🔥 Состав армейцев на дерби #СпартакЦСКА. В старте выйдут Набабкин, Кучаев и Ефремов! #нежданчик pic.twitter.com/v5W7gwW0sc— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) August 19, 2019
💪 Состав красно-белых на дерби #СпартакЦСКА#дерби #РПЛ pic.twitter.com/BeHbzueq6o— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) August 19, 2019
- Дата проведения
- 19 августа, 20.00, «Открытие Арена»