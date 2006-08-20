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ЦСКА может арендовать защитника «Севильи» Гомеса с правом выкупа

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Севилья Ла Лига возможные трансферы Серджи Гомес Футбол

Защитник «Севильи» Серджи Гомес может перейти в клуб из чемпионата России.

По информации El Desmarque, 27-летним футболистом интересуется ЦСКА. Армейцы намерены арендовать испанца с правом выкупа. 

Стороны уже контактировали по вопросу возможного трансфера, но у игрока есть и другие варианты для продолжения карьеры.

Гомес является воспитанником «Барселоны». Он перешел в «Севилью» летом 2018 года из «Сельты», сумма трансфера составила 5,4 млн евро. 

В прошедшем сезоне Ла Лиги Серджи провел 32 матча и заработал одну желтую карточку. Его подробную статистику можно посмотреть здесь.

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