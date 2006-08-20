ЦСКА может арендовать защитника «Севильи» Гомеса с правом выкупа

Защитник «Севильи» может перейти в клуб из чемпионата России.

По информации El Desmarque, 27-летним футболистом интересуется . Армейцы намерены арендовать испанца с правом выкупа.

Стороны уже контактировали по вопросу возможного трансфера, но у игрока есть и другие варианты для продолжения карьеры.

Гомес является воспитанником «Барселоны». Он перешел в «Севилью» летом 2018 года из «Сельты», сумма трансфера составила 5,4 млн евро.

В прошедшем сезоне Ла Лиги Серджи провел 32 матча и заработал одну желтую карточку. Его подробную статистику можно посмотреть здесь.