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«МЮ» идет 4-м в АПЛ после ничьей с «Вулверхэмптоном» (1:1)

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Вулверхэмптон Антони Марсьяль Рубен Невеш Футбол

В матче 2-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» на выезде сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» (1:1).

«МЮ», набрав четыре очка, занимает четвертое место в таблице. «Волки» идут на 13-м месте (2 очка).

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча «Вулверхэмптон» – «МЮ».

Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед 1:1 (0:1, 1:0)
Дата проведения
19 августа, 22.00, «Молине Стэдиум»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 27 Марсьяль, 1:1 – 55 Рубен Невеш.
ВулверхэмптонРуй Патрисиу, Беннетт, Коуди, Боли, Доэрти (Траоре, 46), Дендонкер, Рубен Невеш, Моутинью, Кастро, Хименес (Кутроне, 90), Диогу Жота (Нету, 86).
Манчестер ЮнайтедДе Хеа, Уан-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу, Погба, Мактомини, Джеймс (Гринвуд, 89), Лингард (Мата, 81), Рэшфорд (Перейра, 89), Марсьяль.
Предупреждения:
Джеймс (24), Рубен Невеш (51), Беннетт (67), Уан-Биссака (84).

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