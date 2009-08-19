«МЮ» идет 4-м в АПЛ после ничьей с «Вулверхэмптоном» (1:1)

В матче 2-го тура чемпионата Англии на выезде сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» (1:1).

«МЮ», набрав четыре очка, занимает четвертое место в таблице. «Волки» идут на 13-м месте (2 очка).

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча «Вулверхэмптон» – «МЮ».

Таблица Премьер-лиги

Статистика Премьер-лиги