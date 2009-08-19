«МЮ» идет 4-м в АПЛ после ничьей с «Вулверхэмптоном» (1:1)

В матче 2-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» на выезде сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» (1:1).
«МЮ», набрав четыре очка, занимает четвертое место в таблице. «Волки» идут на 13-м месте (2 очка).
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча «Вулверхэмптон» – «МЮ».
- Дата проведения
- 19 августа, 22.00, «Молине Стэдиум»
- Голы:
- 0:1 – 27 Марсьяль, 1:1 – 55 Рубен Невеш.
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Вулверхэмптон –
Руй Патрисиу, Беннетт, Коуди, Боли, Доэрти (Траоре, 46), Дендонкер, Рубен Невеш, Моутинью, Кастро, Хименес (Кутроне, 90), Диогу Жота (Нету, 86).
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Манчестер Юнайтед –
Де Хеа, Уан-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу, Погба, Мактомини, Джеймс (Гринвуд, 89), Лингард (Мата, 81), Рэшфорд (Перейра, 89), Марсьяль.
- Предупреждения:
- Джеймс (24), Рубен Невеш (51), Беннетт (67), Уан-Биссака (84).