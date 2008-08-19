Ирландский боксер вызвал Конора на бой за удар по лицу пожилому мужчинe. Макгрегор согласился

Ирландский средневес Люк Келер (17-2-1, 5 КО) вызвал бывшего чемпиона в двух весовых категориях Конора Макгрегора на поединок по правилам бокса, когда узнал, что боец UFC ударил пожилого мужчину по лицу за отказ пить виски Proper 12.

«Грустно видеть, что Макгрегор так низко опустился. Он сделал то же самое с моим другом пару лет назад и расхаживал, играя в гангстера.

Я был бы рад поставить его на место, если бы у него были яйца, чтобы выйти в ринг снова», – сообщил Келер.

Потом боксер подтвердил, что Конор принял вызов.

«Он согласился после того, как устроил истеричный матч по телефону. Но сомневаюсь, что он будет драться. Для него это был бы самый быстрый способ вернуть уважение ирландцев, но уважение и класс – это то, чего у него нет, и что нельзя купить за деньги», – сказал Келер.

Люк Келер является чемпионом Европы WBO в среднем весе. Свой первый и на данный момент последний поединок по правилам бокса Макгрегор провел в августе 2017 года, когда проиграл нокаутом Флойду Мэйвезеру.

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