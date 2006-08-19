«Локо» приблизился к «Зениту», Медведев выиграл первый «Мастерс» в карьере, Семак извинился перед судьями и другие новости утра

1. «Локомотив» воспользовался осечкой «Зенита» и, обыграв «Динамо», приблизился к лидеру на расстояние одного очка.

Команда Дмитрия Хохлова опустилась в зону стыковых матчей. Не помог даже чудо-гол дебютанта Филиппа.

«Зенит» остается единственной командой без поражений, но травмы Дриусси и Малкома могут все испортить. Другие результаты воскресенья в РПЛ – здесь.

А сегодня в Москве очень жарко: «Спартак» зарубится с ЦСКА! Шюррле хочет снова забить Акинфееву. Немец уже делал это в 2015-м. Верите в Андрюху? Или Игорь теперь стена? Примите 1000 рублей в подарок и ставьте на любую команду, не забывая, что судить будет Карасев 😉

2. Кстати, о судействе… Сергей Семак извинился за то, что назвал арбитров козлами после игры с «Ахматом». Александра Егорова извинения тренера устроили. Да и на Дзюбу он, похоже, зла не держит.

Егоров также уверен: гол Азмуна отменили правильно. Но что он скажет по поводу 19 грубых судейских ошибок, которые мы насчитали за 6 туров?

3. Даниил Медведев выиграл первый «Мастерс» в карьере, в финале турнира в Цинциннати победив Давида Гоффена. Он станет станет первым за 9 лет российским теннисистом в топ-5.

Светлана Кузнецова, увы, в своем финале проиграла Мэдисон Киз. Это 5-е подряд поражение россиянки в финалах крупнейших турниров WTA.

4. «Челси» с Фрэнком Лэмпардом вновь остался без победы, не сумев обыграть «Лестер». Брендан Роджерс считает, что три очка заслуживали именно «лисы».

5. В Ла Лиге за «Атлетико» дебютировал юный Феликс, заработавший пенальти после шикарного прохода. Мората с точки промазал, но его гол в первом тайме в итоге оказался победным.

6. В Италии пишут, что в борьбу за Рибери включились «Спартак» и «Динамо». Впрочем, сразу опровергли это и одни, и другие. «Фиорентина» тоже претендует на француза, но он ей не по карману.

7. Алина Загитова, Юлия Ефимова, Мария Ласицкене и Софья Великая претендуют на премию «Спортсменка года-2019» по версии Glamour.

8. Легенда «Челси» и АПЛ Эшли Коул объявил о завершении карьеры.

9. «Рубин» опубликовал речь Романа Шаронова из раздевалки, приклеив ему голову Докампо на видео.

10. Владелец ирландского паба вылил все запасы виски Макгрегора в унитаз. У Конора так вообще фанатов не останется.

Цитаты дня

«Слышал, что в России за «Спартак» болеют 50-60 млн человек. Это впечатлило». Гус Тил проникается спартаковским духом.

«Вместо того, чтобы наслаждаться футболом, я по нему скучаю». Жозе Моуринью до слез хочет вернуться к работе.

«Есть поле судейское и кукурузное. Одни – асы, другие – нет». Алексей Миллер связал две главные темы недели.