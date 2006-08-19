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«Атлетико» отозвал жалобу по трансферу Гризманна в «Барселону»

Теги Барселона Атлетико Ла Лига трансферы Антуан Гризманн Футбол

«Атлетико» отозвал жалобу на трансфер нападающего Антуана Гризманна в «Барселону», сообщает Sport.es.

По информации источника, руководство мадридского клуба отказалось от идеи оспорить переход француза в «Барселону». Сделка между игроком и каталонским клубом признана законной.

Как сообщалось, основная претензия «Атлетико» к «Барселоне» заключалась в том, что «Барса» активировала опцию выкупа Гризманна за 120 млн евро, которая вступила в силу 1 июля, в то время как до этой даты она составляла 200 млн. Следовательно, по версии мадридцев, переговоры между сторонами начались задолго до июля, поэтому «Барселона» должна была заплатить еще 80 млн.

Затем стало известно, что в распоряжение «Атлетико» попало электронное письмо, отправленное в марте. В нем юрист Гризманна излагал «Барселоне» требования по личному контракту игрока. 

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