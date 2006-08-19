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Тина Канделаки: «Вопросы про платный контент получает только «Матч ТВ», хотя и дает платформу, работающую без сбоев»

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия телевидение Матч ТВ Тина Канделаки Okko Футбол

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки объяснила, почему федеральный канал не показывает в прямом эфире игру РПЛ «Спартак» – ЦСКА.

«В преддверии футбольного дерби «Спартак» – ЦСКА, которое показывает «Матч Премьер», самым популярным вопросом, который мне задавали в соцсетях, был: «Почему его не транслируют бесплатно?»

Скучный ответ про то, что права стоят денег, а клубам эти деньги важны для дальнейшего развития, возмущения болельщиков не отменяет.

Но посмотрите, как изменилась ситуация на рынке в нашей стране: Okko транслирует АПЛ и берет за это деньги, появляются и другие игроки.

Вопросы про платный контент при этом получает только «Матч ТВ», хотя и действует в полном соответствии с рыночной логикой, предоставляя качественный контент и платформу, которая работает без сбоев.

При этом мы конкурируем с коллегами и стараемся вернуть каждый потраченный вами рубль профессиональной работой нашей команды», – написала Канделаки в своем телеграм-канале.

Sports.ru ведет онлайн-трансляцию матча «Спартак» – ЦСКА.

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