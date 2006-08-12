Победа «Спартака» и крики в микрофон в Грозном, «МЮ» вынес «Челси», российские волейболисты вышли на ОИ-2020 и другие новости утра

1. Чемпионат России. ⚔️«Спартак» в Грозном победил «Ахмат» (3:1) в огненном матче: дубль Бакаева, драки, удаление.

На «Ахмат-Арене» прокричали в микрофон «Судья, ты козел» после удаления Мбенга. Это был сотрудник стадиона, и его сразу уволили.

«Локомотив» разгромил «Урал» (4:0) и вышел на втрое место в РПЛ, но позже железнодорожников подвинул ЦСКА, несмотря на потерю очков в игре с «Сочи» (0:0). Армейцы опротестуют судейство Мешкова, например, за то, что Чалову разбили лицо. «Арсенал» обыграл «Уфу» (1:0) и отстает от «Зенита» всего на 3 очка.

2. Чемпионат Англии. «Челси» сгорел «МЮ» (0:4) в дебютном матче Лэмпарда. Это крупнейшее поражение за 41 год среди тренеров «синих» в 1-м матче. Рэшфорд сделал дубль, у Погба 2 голевых паса.

Гол Обамеянга принес «Арсеналу» победу над «Ньюкаслом» (1:0). А трансляции 1-го тура АПЛ на Okko прерывались, пользователям предоставят компенсацию.

3. Мужская сборная России по волейболу отобралась на Игры-2020 в Токио, победив Иран в решающем матче (3-0).

4. Трансферы. Джорджевич прошел медоосмотр в «Локомотиве», «Зенит» получит 2,5 млн евро. «Спартак» готов заплатить 9 млн евро за хавбека «Ниццы» Тамеза, Цорн вылетел во Францию. ЦСКА предложил «Уфе» около 2 млн евро за Кругового.

«Барса» дает Коутиньо и деньги за Неймара, на которого уже разозлились парижские фанаты, а «Интер» претендует на Ракитича.

5. ATP. Медведев взял всего три гейма у Надаля в финале в Монреале. Рафа выиграл рекордный 35-й «Мастерс», впервые защитил титул не на грунте и возглавит Гонку.

WTA. Серена снялась с финала в Торонто после 3 геймов, Андрееску взяла 2-й титул в сезоне и карьере и станет самым рейтинговым тинейджером.

6. «Реал» уступил «Роме» по пенальти в товарищеском матче. «ПСЖ» без Неймара разгромил «Ним» в 1-м туре чемпионата Франции.

7. Американский фигурист Смит подал в суд на бывшего тренера Липински из-за сексуальных домогательств.

8. КХЛ. «Барыс» выиграл Кубок президента Казахстана. Московское «Динамо» взяло Кубок губернатора Нижегородской области. «Магнитка» и «Тактор» разыграют Кубок губернатора Челябинской области.

9. РУСАДА с января по июль 2019 года получило 68 запросов на терапевтические исключения.

10. City Biathlon Wiesbaden. Масс-старт. У женщин Виттоцци победила, Юрлова – 4-я. У мужчин царили братья Бо, Гараничев – 7-й.

11. Евро-2019 (U-20). Баскетболистки сборной России уступили в финале Италии (67:70).

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