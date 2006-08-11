Гончаренко о судействе: «Нам могут ломать носы, а карточки получаем мы»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко остался недоволен работой арбитра в матче 5-го тура РПЛ с «Сочи» (0:0).

«У нас это стандартная ситуация: нас могут ломать, нас могут бить, нам могут ломать нос, а желтые карточки получаем мы.

Что касается Сигурдссона, у него сложная травма. У Чалова, думаю, все в порядке», – сказал Гончаренко.

Сигурдссон был заменен в первом тайме после стыка с игроком «Сочи», за что тот не получил даже желтой карточки.

Чалову в концовке матча разбил лицо защитник Иван Миладинович, однако и этот эпизод остался незамеченным Мешковым.