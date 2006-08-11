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«СЭ»: ЦСКА предложил «Уфе» около 2 млн евро за Кругового

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Виктор Гончаренко Уфа Данил Круговой Спорт-Экспресс Футбол

ЦСКА хочет подписать левого защитника «Уфы» Данила Кругового. 

Армейцы в конце этой недели сделали официальное предложение о трансфере игрока, сумма – около 2 миллионов евро, сообщает «Спорт-Экспресс».

ЦСКА, таким образом, стал фаворитом в борьбе за Кругового. У футболиста был разговор с тренером Виктором Гончаренко и другими представителями ЦСКА: защитнику сказали, что на него рассчитывают.

Напомним, что на Кругового претендует также «Зенит», который готов на год оставить игрока в «Уфе» на правах аренды.

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