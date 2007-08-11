Трансляции АПЛ на Okko прерывались из-за технических сложностей

На платформе Okko Sport возникли технические проблемы с трансляцией матчей 1-го тура АПЛ.

Сообщения о неполадках стали появляться во время матчей «Лестер» – «Вулверхэмптон» и «Ньюкасл» – «Арсенал».

К моменту старта игры – «Челси» неисправности все еще не были устранены.

За матчем «МЮ» – «Челси» можно следить с помощью текстовой онлайн-трансляции на Sports.ru.

АПЛ на Okko: будут только трансляции? А Уткин комментирует? «Матч ТВ» с сопкастом пролетели?