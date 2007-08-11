«МЮ» – «Челси» – 1:0. Рэшфорд забил с пенальти. Текстовая трансляция

В матче 1-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» играет с «Челси» на «Олд Траффорд».

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

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