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«МЮ» – «Челси» – 1:0. Рэшфорд забил с пенальти. Текстовая трансляция

Теги Манчестер Юнайтед Челси премьер-лига Англия Маркус Рэшфорд Футбол

В матче 1-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» играет с «Челси» на «Олд Траффорд».

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

Манчестер Юнайтед – Челси 1:0 (второй тайм)
Дата проведения
11 августа, 18.30, «Олд Траффорд»
превью матча текстовый онлайн статистика
Гол:
1:0 – 18, пенальти Рэшфорд.
Манчестер ЮнайтедДе Хеа, Линделеф, Уан-Биссака, Магуайр, Шоу, Погба, Лингард, Мактомини, Перейра, Марсьяль, Рэшфорд.
ЧелсиАррисабалага, Аспиликуэта, Зума, Эмерсон, Кристенсен, Маунт, Баркли (Пулишич, 58), Жоржиньо, Ковачич, Педро, Абрахам.
Предупреждения:
Зума (36), Лингард (48), Жоржиньо (52), Абрахам (57).

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