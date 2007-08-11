«МЮ» – «Челси» – 1:0. Рэшфорд забил с пенальти. Текстовая трансляция

В матче 1-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» играет с «Челси» на «Олд Траффорд».
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию этой игры.
- Дата проведения
- 11 августа, 18.30, «Олд Траффорд»
- Гол:
- 1:0 – 18, пенальти Рэшфорд.
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Манчестер Юнайтед –
Де Хеа, Линделеф, Уан-Биссака, Магуайр, Шоу, Погба, Лингард, Мактомини, Перейра, Марсьяль, Рэшфорд.
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Челси –
Аррисабалага, Аспиликуэта, Зума, Эмерсон, Кристенсен, Маунт, Баркли (Пулишич, 58), Жоржиньо, Ковачич, Педро, Абрахам.
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