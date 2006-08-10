«Ливерпуль» начал в АПЛ с победы, форвард «Боруссии» и Нойштедтер в «Динамо», скандал с Курилами и другие новости утра

1. Чемпионат Англии. «Ливерпуль» разгромил «Норвич» (4:1) в стартовом матче АПЛ благодаря голам Салаха, ван Дейка и Ориги. Но травму получил вратарь Алиссон.

2. Трансферы. «Динамо» купил за 20 млн евро форварда дортмундской «Боруссии» Филиппа и бесплатно подписал защитника сборной России Нойштедтера. «Спартак» может подписать опорника «Страсбура» Сиссоко, а Федун хочет назначить Черчесова в клуб после Евро-2020. О других сделках и итогах летнего рынка в АПЛ читайте в трансферном дайджесте Sports.ru.

Главная вывеска субботы в РПЛ – матч «Динамо» с «Зенитом». В прошлом сезоне петербуржцы съездили в гости неудачно: глупое удаление Дриусси и поражение с минимальным счетом. Получится ли теперь взять очки без умчавшей в «Сочи» легенды, или встающее с колен на новой арене «Динамо» опять накажет? Держите 1000 рублей бесплатно и ставьте без всякого риска!

3. Япония отнесла Южные Курилы к своей территории на сайте Олимпиады-2020! Мы спорим из-за островов 200 лет.

4. Логинов не подписал контракт с СБР. Исполнительный директор союза считает, что «ничего страшного». Малышко, Гараничев и Бабиков тоже недовольны условиями.

5. Гол Месси «Ливерпулю» – лучший в турнирах УЕФА по итогам сезона.

6. Еще одному участнику потасовки на «Газпром Арене» предъявлены обвинения. Он пытался ударить сотрудника ОМОНа ногой в голову. Ранее задержали другого человека, который нанес телесные повреждения сотруднику ОМОНа.

7.Сборная России по волейболу разгромила Мексику в первом матче квалификации к Играм-2020.

8. Европейский футбол возвращается. «Монако» без Головина крупно проиграл «Лиону» в стартовом матче чемпионата Франции. «Боруссия» из Дортмунда победила «Юрдинген» в 1-м раунде Кубка Германии.

9. Турнир в Вероне. Фридзон принес России победу над Италией трехочковым за секунду до конца матча.

10. «Зенит-2» Радимова проиграл «Барселоне» (U-19) Вальдеса в товарищеском матче.

11. Столбова и Новоселов получили разрешение выступать за Россию. Она каталась в паре с Климовым, он – за Францию.

12. Монреаль (ATP). Медведев вышел в первый хардовый полуфинал «Мастерса», разгромив Тима.

13. Реванш Руис – Джошуа состоится 7 декабря в Саудовской Аравии. Призовой фонд боя – 100 млн долларов.

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