«Спартак» победил «Тун», ЦСКА сохранил Чалова, Лукаку ушел в «Интер», Давид Луиз – в «Арсенал» и другие новости утра

1. «Спартак» победил «Тун» в квалификации Лиги Европы – 3:2. Все подробности – в текстовом онлайне: у Бакаева дубль, Шюррле запорол пенальти, Понсе забил первый гол.

2. Форвард-мем Антон Заболотный ушел из «Зенита» в «Сочи». У этих клубов вообще очень тесные связи…

3. Федор Чалов остался в ЦСКА и не улетел в «Пэлас». Армейцы отклонили вариант с продажей за 23 млн фунтов.

Межсезонье в Англии закрылось, начинается чемпионат. По мнению Клоппа, «Ливерпуль» справится без трансферов. Первый соперник «красных» – вернувшийся в АПЛ «Норвич». «Ливерпуль» может выиграть без трансферов, а вы – без риска: примите 1000 рублей в подарок и сделайте ставку!

4. «МЮ» отпустил Лукаку в «Интер». Биг Ром собирается вернуть «нерадзурри» на вершину.

5. «Арсенал» забрал у «Челси» Давида Луиза и взял Тирни из «Селтика». Усиление задней линии! Также «пушкари» продали Ивоби «Эвертону».

6. «Ман Сити» подтвердил, что Сане повредил крестообразную связку. Игрок перенесет операцию, и переход в «Баварию» под огромным вопросом.

7. Как стало известно Betting Insider, «Локомотив» может совсем скоро подписать Джорджевича. «Зенит» получит 1,8 млн евро.

8. Вокруг молодых игроков «Краснодара» опять кипение: Игнатьев хочет уйти и нравится «Динамо», а «Удинезе» предметно интересовался Сулеймановым.

9. «Рубин» может провести весь сезон на Центральном стадионе. Видать, «Казань-Арену» строили не для матчей РПЛ.

10. Названы номинанты на призы лучшим игрокам Лиги чемпионов по позициям. Роналду – единственный из списка, кто вылетел в 1/4 финала.

11. Сборная России по баскетболу с 15-очковой разницей обыграла венесуэльцев на турнире в Италии.

12. На теннисном турнире в Торонто Халеп разгромила Кузнецову, Андрееску, Свитолина и Плишкова также добились побед, Серена победила Александрову. В Монреале Хачанов за 3 часа обыграл Оже-Альяссима, Зверев в упорном матче превзошел Басилашвили, Медведев и Тим тоже пробились в 1/4 финала.

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