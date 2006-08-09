Чемпионат Франции. «Монако» без Головина крупно проиграл «Лиону»

Стартовал 1-й тур французской Лиги 1. В пятницу «Монако» был разгромлен «Лионом» (0:3). Российский полузащитник Александр Головин пропустил матч из-за дисквалификации.
В субботу «Марсель» примет «Реймс». В воскресенье «ПСЖ» встретится с «Нимом».
Чемпионат Франции
1-й тур
- Дата проведения
- 9 августа, 21.45, «Луи II»
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Монако –
Лекомт, Жемерсон, Хенрихс (Траоре, 74), Глик, Балло-Туре, Желсон Мартинш, Фабрегас, Панзо, Рони Лопеш (Силла, 81), Агиляр, Фостер (Бошилья, 46).
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Лион –
Антони Лопеш, Денайер, Дюбуа, Коне (Тете, 86), Андерсен, Тиаго Мендес, Ауар (Жан Лукас, 77), Тузар, Траоре (Корне, 83), Дембеле, Депай.
- Предупреждения:
- Ауар (33), Бенальо (33), Балло-Туре (54), Дюбуа (63).
- Удаление:
- Фабрегас (30).
- Дата проведения
- 10 августа, 18.30, «Оранж Велодром»
- Дата проведения
- 10 августа, 21.00, «Cтад Франсис ле Бле»
- Дата проведения
- 10 августа, 21.00, «Альянц Ривьера»
- Дата проведения
- 10 августа, 21.00, «Моссон»
- Дата проведения
- 10 августа, 21.00, «Стад Раймон Копа»
- Дата проведения
- 10 августа, 21.00, «Гастон Жерар»
- Дата проведения
- 11 августа, 16.00, «Пьер-Моруа»
- Дата проведения
- 11 августа, 18.00, «Ля Мено»
- Дата проведения
- 11 августа, 22.00, «Парк де Пренс»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.