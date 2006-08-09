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Чемпионат Франции. «Монако» без Головина крупно проиграл «Лиону»

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Стартовал 1-й тур французской Лиги 1. В пятницу «Монако» был разгромлен «Лионом» (0:3). Российский полузащитник Александр Головин пропустил матч из-за дисквалификации.

В субботу «Марсель» примет «Реймс». В воскресенье «ПСЖ» встретится с «Нимом».

Чемпионат Франции

1-й тур

Монако – Лион 0:3 (0:2, 0:1)
Дата проведения
9 августа, 21.45, «Луи II»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 5 Дембеле, 0:2 – 36 Депай, 0:3 – 80 Тузар.
МонакоЛекомт, Жемерсон, Хенрихс (Траоре, 74), Глик, Балло-Туре, Желсон Мартинш, Фабрегас, Панзо, Рони Лопеш (Силла, 81), Агиляр, Фостер (Бошилья, 46).
ЛионАнтони Лопеш, Денайер, Дюбуа, Коне (Тете, 86), Андерсен, Тиаго Мендес, Ауар (Жан Лукас, 77), Тузар, Траоре (Корне, 83), Дембеле, Депай.
Предупреждения:
Ауар (33), Бенальо (33), Балло-Туре (54), Дюбуа (63).
Удаление:
Фабрегас (30).

 

Марсель – Реймс
Дата проведения
10 августа, 18.30, «Оранж Велодром»
превью матча онлайн статистика

 

Брест – Тулуза
Дата проведения
10 августа, 21.00, «Cтад Франсис ле Бле»
превью матча онлайн статистика

 

Ницца – Амьен
Дата проведения
10 августа, 21.00, «Альянц Ривьера»
превью матча онлайн статистика

 

Монпелье – Ренн
Дата проведения
10 августа, 21.00, «Моссон»
превью матча онлайн статистика

 

Анжер – Бордо
Дата проведения
10 августа, 21.00, «Стад Раймон Копа»
превью матча онлайн статистика

 

Дижон – Сент-Этьен
Дата проведения
10 августа, 21.00, «Гастон Жерар»
превью матча онлайн статистика

 

Лилль – Нант
Дата проведения
11 августа, 16.00, «Пьер-Моруа»
превью матча онлайн статистика

 

Страсбур – Метц
Дата проведения
11 августа, 18.00, «Ля Мено»
превью матча онлайн статистика

 

ПСЖ – Ним
Дата проведения
11 августа, 22.00, «Парк де Пренс»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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