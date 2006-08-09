Чемпионат Франции. «Монако» без Головина крупно проиграл «Лиону»

Стартовал 1-й тур французской Лиги 1. В пятницу был разгромлен «Лионом» (0:3). Российский полузащитник Александр Головин пропустил матч из-за дисквалификации.

В субботу «Марсель» примет «Реймс». В воскресенье встретится с «Нимом».

Чемпионат Франции

1-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.