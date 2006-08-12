Сотрудник «Ахмата», крикнувший в микрофон «Судья, ты козел», уволен

«Ахмат» уволил сотрудника, крикнувшего в микрофон «Судья, ты козел» во время матча 5-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:3).

«Сотрудник пресс-службы стадиона, находившийся в дикторской, выкрикнул на эмоциях.

Дирекция арены сообщила, что он уволен», – приводит «Чемпионат» заявление пресс-службы .

Журналист «Спорт-Экспресса» Дмитрий Симонов со ссылкой на дирекцию стадиона сообщил, что уволенного сотрудника пресс-службы «Ахмат-Арены» зовут Ризван Эдильсултанов.

В трансляции крик прозвучал неразборчиво. Вероятно, слова были произнесены на чеченском языке: «Судья – газ ю ол». Что можно перевести как: «Судья, ты козел».

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