Победы «Зенита» и «Краснодара», «Ман Сити» уже первый в АПЛ, Медведев против Надаля в финале «Мастерса» и другие новости утра

1. В субботу в РПЛ лидеры все сделали правильно: «Краснодар» справился с «Рубином» (хотя и играл тайм в меньшинстве), а «Зенит» на классе переехал «Динамо». Артем Дзюба забил и ассистировал, у обладателя золотых яиц уже 7 (4+3) очков в пяти турах. Кроме того, он стал 5-м бомбардиром в истории чемпионатов России, обойдя Павлюченко.

«Оренбург» сыграл вничью с «Тамбовом», совершив камбэк с 0:2 за 4 минуты.

2. «Манчестер Сити» стартовал в АПЛ с выноса «Вест Хэма» (5:0) и сразу же возглавил таблицу. «Тоттенхэм» в матче с «Астон Виллой» пропустил первым, но благодаря голу дебютанта Ндомбеле и дублю Кейна взял три очка. Все результаты дня – здесь.

Сегодня в главном матче выходных «Манчестер Юнайтед» принимает «Челси». Летом «МЮ» потратил на трансферы больше всех в Англии, а «Челси» продал игроков на 213 млн фунтов, расставшись с Азаром и Давидом Луизом. Впрочем, зарядить на тренерский дебют Лэмпарда в АПЛ все равно можно без всякого риска: ловите 1000 рублей на ставку бесплатно!

3. В АПЛ дебютировал не только Ндомбеле, но и VAR: в игре «Вест Хэм» – «Сити» гол Жезуса был отменен из-за офсайда после видеопросмотра. С почином!

4. Мужская сборная России по волейболу обыграла Кубу (3-0) во втором туре квалификации к Токио-2020.

5. Трансферы. Французское издание L’Équipe написало, что Франк Рибери может перейти в «Локомотив». В «Локо» опровергли (или нет).

«ПСЖ» не вызвал Неймара на игру с «Нимом», идут переговоры о трансфере. В частности, «Реал» предложил бразильцу зарплату 40 млн евро в год. ЦСКА согласовал аренду Болази с «Эвертоном», но игрок не захотел ехать в Россию, ранее он писал в твиттере об истории с Малкомом.

6. Теннис. Медведев обыграл Хачанова и сыграет в финале «Мастерса» в Монреале с Надалем. У женщин в решающем матче турнира в Торонто Серена встретится с Андрееску.

7. Знаменитый тренер Жозе Моуринью нашел работу: он стал экспертом Sky Sports на матчах АПЛ.

8. Хоккей. Сборная России U18 Россия впервые с 1995 года выиграла Кубок Глинки/Гретцки, одолев в финале Канаду.

«Барыс» победил «Автомобилист», «Нефтехимик» уступил «Салавату» на Кубке президента Казахстана.

9. «Атлетико» обыграл «Ювентус» на предсезонном турнире International Champions Cup, Жоау Феликс забил и ассистировал.

«Барселона» разгромила «Наполи» (4:0) в товарищеском матче на «Мичиган Стэдиум» в США, «Интер» в серии пенальти победил «Валенсию».

10. UFC Уругвай. Шевченко победила Кармуш, Оздемир нокаутировал Латифи, Кунченко проиграл Бернсу.

11. Команда Кокорина и Мамаева «Золотой лев» обыграла белгородский «Салют» (4:2) из Олимп-ПФЛ в товарищеском матче в колонии. Мамаев сделал хет-трик.

Цитаты дня.

Гиггз – «МЮ»: «Пинайте Погба на тренировках. Так Роналду стал лучше»

Исполнительный директор Союза биатлонистов России: «У наших спортсменов завышенные требования. Пятый-шестой номера сборной хотят получать как Фуркад».

Александр Кокорин: «Готов завершить карьеру в «Зените» и играть хоть бесплатно».