Квалификация к Играм-2020. 3-й тур. Россия встретится с Ираном, Болгария против Бразилии, другие матчи

Сегодня сборная России по волейболу встретится с Ираном в третьем туре квалификации к Токио-2020.

Квалификация к Играм-2020

Мужчины

3-й тур

Группа E

Санкт-Петербург, Россия

Россия – Иран – 19.00

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Куба – Мексика – 16.00

Положение в группе: Россия – 2 победы – 0 поражений (6 очков), Иран – 2-0 (5), Куба – 0-2 (1), Мексика – 0-2 (0).

Группа F

Нинбо, Китай

Канада – Финляндия – 10.00

Китай – Аргентина – 14.30

Положение в группе: Аргентина – 2-0 (6), Китай – 1-1 (4), Канада – 1-1 (2), Финляндия – 0-2 (0).

Группа D

Гданьск, Польша

Франция – Тунис – 13.00

Польша – Словения – 16.00

Положение в группе: Польша – 2-0 (6), Франция – 1-1 (3), Словения – 1-1 (3), Тунис – 0-2 (0).

Группа B

Роттердам, Голландия

Голландия – США – 17.00

Южная Корея – Бельгия – 20.00

Положение в группе: США – 2-0 (6), Голландия – 2-0 (5), Корея – 0-2 (1), Бельгия – 0-2 (0).

Группа A

Варна, Болгария

Болгария – Бразилия – 20.30

Египет – Пуэрто-Рико – 17.00

Положение в группе: Бразилия – 2-0 (6), Болгария – 2-0 (6), Пуэрто-Рико – 0-2 (0), Египет – 0-2 (0).

Группа С

Бари, Италия

Сербия – Италия – 22.15

Камерун – Австралия – 19.00

Положение в группе: Сербия – 2-0 (6), Италия – 2-0 (5), Австралия – 0-2 (1), Камерун – 0-2 (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Победители групп получат путевки в Токио-2020.