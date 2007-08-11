Квалификация к Играм-2020. 3-й тур. Россия встретится с Ираном, Болгария против Бразилии, другие матчи

Сегодня сборная России по волейболу встретится с Ираном в третьем туре квалификации к Токио-2020.
Квалификация к Играм-2020
Мужчины
3-й тур
Группа E
Санкт-Петербург, Россия
Россия – Иран – 19.00
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Куба – Мексика – 16.00
Положение в группе: Россия – 2 победы – 0 поражений (6 очков), Иран – 2-0 (5), Куба – 0-2 (1), Мексика – 0-2 (0).
Группа F
Нинбо, Китай
Канада – Финляндия – 10.00
Китай – Аргентина – 14.30
Положение в группе: Аргентина – 2-0 (6), Китай – 1-1 (4), Канада – 1-1 (2), Финляндия – 0-2 (0).
Группа D
Гданьск, Польша
Франция – Тунис – 13.00
Польша – Словения – 16.00
Положение в группе: Польша – 2-0 (6), Франция – 1-1 (3), Словения – 1-1 (3), Тунис – 0-2 (0).
Группа B
Роттердам, Голландия
Голландия – США – 17.00
Южная Корея – Бельгия – 20.00
Положение в группе: США – 2-0 (6), Голландия – 2-0 (5), Корея – 0-2 (1), Бельгия – 0-2 (0).
Группа A
Варна, Болгария
Болгария – Бразилия – 20.30
Египет – Пуэрто-Рико – 17.00
Положение в группе: Бразилия – 2-0 (6), Болгария – 2-0 (6), Пуэрто-Рико – 0-2 (0), Египет – 0-2 (0).
Группа С
Бари, Италия
Сербия – Италия – 22.15
Камерун – Австралия – 19.00
Положение в группе: Сербия – 2-0 (6), Италия – 2-0 (5), Австралия – 0-2 (1), Камерун – 0-2 (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Победители групп получат путевки в Токио-2020.