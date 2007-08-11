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Роман Бабаев: «Напишем обращение по поводу судейства. Ошибки очевидны»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия судьи Роман Бабаев Виталий Мешков Сочи Футбол

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев остался недоволен судейством в матче 5-го тура РПЛ с «Сочи» (0:0) и пообещал направить протест.

«По-моему, это бесполезно. Напишем обращение, но после каждого тура есть основания.

Нам объясняют, почему судья не разобрался, но хотелось бы, чтобы ошибок было меньше.

Сегодня был перебор: Сигурдссон, Чалов. Ошибки очевидны. Даже если главный не увидел, боковой должен был подсказать.

Надеюсь, руководство судейского корпуса разбирается и отвечает не для галочки.

Мы стараемся развивать наш футбольный продукт, но после таких ситуаций есть много вопросов, которые не украшают чемпионат», – сказал Бабаев.

Игру обслуживала бригада судей во главе с Виталием Мешковым.

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