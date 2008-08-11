«Локомотив» вышел на 2-е место в РПЛ, разгромив «Урал» (4:0)

В 5-м туре российской Премьер-лиги «Локомотив» дома крупно обыграл «Урал» (4:0).
Эта победа позволила москвичам набрать 10 очков и выйти на второе место. У «Зенита» на три очка больше.
«Локомотив» впервые в сезоне не пропустил голов, а победа стала крупнейшей в этом сезоне в РПЛ – до этого команды побеждали по 3:0.
«Урал» с семью очками остается на восьмом месте.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» – «Урал».
- Дата проведения
- 11 августа, 16.30, «стадион Локомотив»
- Голы:
- 1:0 – 17 Смолов, 2:0 – 28 Жемалетдинов, 3:0 – 76 Крыховяк, 4:0 – 78 Миранчук.
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Локомотив –
Гильерме, Игнатьев, Чорлука, Хеведес, Рыбус (Идову, 82), Баринов, Миранчук (Тугарев, 79), Миранчук (Сулейманов, 85), Крыховяк, Жемалетдинов, Смолов.
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Урал –
Годзюр, Кулаков, Ароян, Меркулов (Поляков, 46), Емельянов, Фидлер (Бавин, 77), Аугустыняк, Бикфалви, Егорычев, Димитров, Панюков (Ильин, 46).