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«Локомотив» вышел на 2-е место в РПЛ, разгромив «Урал» (4:0)

Теги Локомотив Федор Смолов премьер-лига Россия Урал Гжегож Крыховяк Алексей Миранчук Рифат Жемалетдинов Футбол

В 5-м туре российской Премьер-лиги «Локомотив» дома крупно обыграл «Урал» (4:0).

Эта победа позволила москвичам набрать 10 очков и выйти на второе место. У «Зенита» на три очка больше.

«Локомотив» впервые в сезоне не пропустил голов, а победа стала крупнейшей в этом сезоне в РПЛ – до этого команды побеждали по 3:0.

«Урал» с семью очками остается на восьмом месте.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» – «Урал».

Локомотив – Урал 4:0 (2:0, 2:0)
Дата проведения
11 августа, 16.30, «стадион Локомотив»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 17 Смолов, 2:0 – 28 Жемалетдинов, 3:0 – 76 Крыховяк, 4:0 – 78 Миранчук.
ЛокомотивГильерме, Игнатьев, Чорлука, Хеведес, Рыбус (Идову, 82), Баринов, Миранчук (Тугарев, 79), Миранчук (Сулейманов, 85), Крыховяк, Жемалетдинов, Смолов.
УралГодзюр, Кулаков, Ароян, Меркулов (Поляков, 46), Емельянов, Фидлер (Бавин, 77), Аугустыняк, Бикфалви, Егорычев, Димитров, Панюков (Ильин, 46).
Предупреждения:
Фидлер (16), Смолов (19), Емельянов (35), Поляков (50).

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