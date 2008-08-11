«Локомотив» вышел на 2-е место в РПЛ, разгромив «Урал» (4:0)

В 5-м туре российской Премьер-лиги дома крупно обыграл «Урал» (4:0).

Эта победа позволила москвичам набрать 10 очков и выйти на второе место. У «Зенита» на три очка больше.

«Локомотив» впервые в сезоне не пропустил голов, а победа стала крупнейшей в этом сезоне в РПЛ – до этого команды побеждали по 3:0.

«Урал» с семью очками остается на восьмом месте.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» – «Урал».

Календарь РПЛ

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ