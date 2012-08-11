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Джорджевич успешно прошел медобследование в «Локомотиве»

Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Лука Джорджевич Футбол

Форвард «Зенита» Лука Джорджевич в субботу прошел медицинское обследование для перехода в «Локомотив».

Принципиальное соглашение о переходе игрока было достигнуто в четверг, а в течение следующих двух дней стороны согласовывали последние детали. Джорджевич не был заявлен на матч 5-го тура РПЛ ««Динамо» – «Зенит» (0:2) и уже попрощался с бывшими партнерами.

Betting Insider ранее сообщал, что сумма трансфера 25-летнего черногорца составит 1,8 млн евро, также предусмотрены бонусы – до 200 тысяч евро.

Два предыдущих сезона нападающий провел в тульском «Арсенале» и в 45 матчах РПЛ забил 14 голов. Подробнее с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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