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ЦСКА сыграл вничью с «Сочи» (0:0) и идет 2-м в РПЛ

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Сочи Футбол

В 5-м туре российской Премьер-лиги ЦСКА на своем поле поделил очки с «Сочи» (0:0).

Армейцы, набрав 10 очков, занимают второе место, опережая конкурентов по дополнительным показателям. У лидирующего «Зенита» на 3 очка больше.

«Сочи» благодаря второй ничьей набрал второе очко в дебютном сезоне Премьер-лиги занимает 15-е место, не имея забитых голов в пяти играх.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Сочи».

ЦСКА – Сочи 0:0 (0:0, 0:0)
Дата проведения
11 августа, 19.00, «ВЭБ Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
ЦСКААкинфеев, Васин, Шарлия, Магнуссон, Фернандес, Ахметов (Ефремов, 84), Бистрович (Бийол, 67), Сигурдссон (Кучаев, 28), Обляков, Влашич, Чалов.
СочиДжанаев, Цаллагов, Кудряшов, Миладинович, Лагатор, Набиуллин (Маргасов, 85), Нобоа, Новосельцев, Мостовой (Карапетян, 60), Калугин (Юрганов, 82), Полоз.
Предупреждения:
Обляков (41), Джанаев (42), Кудряшов (49), Карапетян (66).

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