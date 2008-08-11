ЦСКА сыграл вничью с «Сочи» (0:0) и идет 2-м в РПЛ

В 5-м туре российской Премьер-лиги ЦСКА на своем поле поделил очки с «Сочи» (0:0).

Армейцы, набрав 10 очков, занимают второе место, опережая конкурентов по дополнительным показателям. У лидирующего «Зенита» на 3 очка больше.

«Сочи» благодаря второй ничьей набрал второе очко в дебютном сезоне Премьер-лиги занимает 15-е место, не имея забитых голов в пяти играх.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Сочи».

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