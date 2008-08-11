ЦСКА сыграл вничью с «Сочи» (0:0) и идет 2-м в РПЛ

В 5-м туре российской Премьер-лиги ЦСКА на своем поле поделил очки с «Сочи» (0:0).
Армейцы, набрав 10 очков, занимают второе место, опережая конкурентов по дополнительным показателям. У лидирующего «Зенита» на 3 очка больше.
«Сочи» благодаря второй ничьей набрал второе очко в дебютном сезоне Премьер-лиги занимает 15-е место, не имея забитых голов в пяти играх.
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Сочи».
- Дата проведения
- 11 августа, 19.00, «ВЭБ Арена»
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ЦСКА –
Акинфеев, Васин, Шарлия, Магнуссон, Фернандес, Ахметов (Ефремов, 84), Бистрович (Бийол, 67), Сигурдссон (Кучаев, 28), Обляков, Влашич, Чалов.
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Сочи –
Джанаев, Цаллагов, Кудряшов, Миладинович, Лагатор, Набиуллин (Маргасов, 85), Нобоа, Новосельцев, Мостовой (Карапетян, 60), Калугин (Юрганов, 82), Полоз.