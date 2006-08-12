Надаль выиграл рекордный 35-й «Мастерс», впервые защитил титул не на грунте и завтра возглавит Гонку

Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль (1), в финале канадского «Мастерса» обыгравший дебютанта стадии Даниила Медведева (8) 6:3, 6:0, взял третий титул в сезоне и 83-й – в карьере.

33-летний испанец, выигрывающий титулы каждый сезон с 2004-го, впервые защитил титул не на грунте. Coupe Rogers стал его 35-м «Мастерс»-титулом – по этому показателю он рекордсмен. Вторым идет Новак Джокович с 33.

В Гонке ATP (учитывающей только очки этого сезона) по итогам турнира чемпион Рима и «Ролан Гаррос» выйдет на первое место.