Надаль выиграл рекордный 35-й «Мастерс», впервые защитил титул не на грунте и завтра возглавит Гонку

Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль (1), в финале канадского «Мастерса» обыгравший дебютанта стадии Даниила Медведева (8) 6:3, 6:0, взял третий титул в сезоне и 83-й – в карьере.
33-летний испанец, выигрывающий титулы каждый сезон с 2004-го, впервые защитил титул не на грунте. Coupe Rogers стал его 35-м «Мастерс»-титулом – по этому показателю он рекордсмен. Вторым идет Новак Джокович с 33.
В Гонке ATP (учитывающей только очки этого сезона) по итогам турнира чемпион Рима и «Ролан Гаррос» выйдет на первое место.
It’s 35 #ATPMasters1000 titles for @RafaelNadal 🙌— ATP Tour (@ATP_Tour) August 11, 2019
🎥: @TennisTV | @CoupeRogers pic.twitter.com/lsYjqETQXm