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🎤На «Ахмат-Арене» прокричали в микрофон «Судья, ты козел» после удаления Мбенга

Теги Спартак премьер-лига Россия происшествия судьи Ахмат Рамзан Кадыров Ахмат-Арена Алексей Сухой Аблай Мбенг Футбол

Болельщики на «Ахмат-Арене» остались недовольны удалением форварда Аблая Мбенга в матче со «Спартаком» (1:3).

На 82-й минуте в микрофон прокричали по громкой связи. Кто это сделал, неизвестно.

В трансляции крик прозвучал неразборчиво, поэтому появилось несколько версий, одна из них – оскорбление: «Судья – гондон».

Вероятно, слова были произнесены на чеченском языке: «Судья – газ ю ол». Что можно перевести как: «Судья, ты козел».

Отметим, что главным арбитром на матче работал Алексей Сухой. 

Ранее на «Ахмат-Арене» уже был похожий инцидент. В 2013 году глава Чечни Рамзан Кадыров прокричал в микрофон «Судья продажная, козел ты» в адрес Михаила Вилкова, работавшего на матче с «Рубином».

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