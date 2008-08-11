🎤На «Ахмат-Арене» прокричали в микрофон «Судья, ты козел» после удаления Мбенга

Болельщики на «Ахмат-Арене» остались недовольны удалением форварда Аблая Мбенга в матче со (1:3).

На 82-й минуте в микрофон прокричали по громкой связи. Кто это сделал, неизвестно.

В трансляции крик прозвучал неразборчиво, поэтому появилось несколько версий, одна из них – оскорбление: «Судья – гондон».

Вероятно, слова были произнесены на чеченском языке: «Судья – газ ю ол». Что можно перевести как: «Судья, ты козел».

Отметим, что главным арбитром на матче работал Алексей Сухой.

Ранее на «Ахмат-Арене» уже был похожий инцидент. В 2013 году глава Чечни Рамзан Кадыров прокричал в микрофон «Судья продажная, козел ты» в адрес Михаила Вилкова, работавшего на матче с «Рубином».