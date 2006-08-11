Начальник колонии: «В отряде Кокориных и Мамаева – наркоманы, мошенники, убийцы»

Начальник исправительной колонии №4 Сергей Плясов описал других заключенных из отряда братьев Кокориных и Павла Мамаева.

– По каким статьям сидят заключенные в отряде Кокориных и Мамаева?

– Наркоманы, мошенники, убийцы есть.

– Несмотря на то, что это колония общего режима?

– Есть осужденные, переведенные из детско–воспитательной колонии. Когда им 18 лет исполняется, их переводят сюда, в наш общий режим.

– Живут в общежитии?

– Да. Двухэтажное здание, отряд на 100 человек. В секции у них 22 человека.

– Были какие-то особенности их размещения?

– Нет, это абсолютно обычные заключенные. Никаких привилегий они не получают, – сообщил Плясов.

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