Малком и Ларссон в РПЛ, Месси отстранили от сборной на 3 месяца, Кокорин и Мамаев подали на УДО и другие новости утра

1. Полузащитник «Барселоны» Малком наконец перешел в «Зенит». Он взял 8-й номер и может дебютировать уже в матче с «Краснодаром».

2. «Спартак» объявил о переходе шведского форварда Йордана Ларссона. Контракт – на 4 года.

В РПЛ суббота будет жарче некуда! «Зенит» отдал мешок денег за Малкома и готовится разбить «Краснодар» в ремейке лучшего матча весны. Переживающий сложные времена «Спартак» столкнется с неровно стартовавшим «Динамо» в старейшем дерби. Хочешь поставить на эти матчи? Получи 1000 рублей в подарок и не рискуй своими деньгами!

3. «Ростов» оштрафовали на 650 тысяч рублей за нападение ОМОНа на болельщиков «Спартака». Стадион условно дисквалифицировали на 2 матча.

4. Южноамериканская конфедерация футбола назначила Лионелю Месси 3 месяца дисквалификации за неподобающее поведение на Кубке Америки. В следующий раз он сможет сыграть за сборную Аргентины в начале ноября.

5. Француженка Стефани Фраппар назначена судьей на матч за Суперкубок Европы между «Ливерпулем» и «Челси».

6. Трансферы. ЦСКА отказался продавать Чалова в «Кристал Пэлас» за 14 млн фунтов. «МЮ» согласовал трансфер Магуайра с «Лестером» за 80 млн фунтов. Дибала сообщил «Ювентусу», что не хочет переходить в «МЮ», трансфер Лукаку может сорваться. «Эвертон» купит Кина у «Юве» за 27,5 млн фунтов. Больше новостей – в нашем трансферном дайджесте.

7. Экс-первая ракетка мира Мария Шарапова расстанется с тренером Томасом Хогстедтом.

8. Женская сборная России обыграла команду Мексики (3-0) в первом туре квалификации к волейбольному турниру Олимпиады-2020 в Токио.

Также пишут, что тренер сборной России по волейболу Туомас Саммельвуо разорвет контракт с «Кузбассом» и возглавит петербургский «Зенит».

9. Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» подали заявления на УДО. Дата рассмотрения пока не известна.

Цитаты дня.

Боец UFC Колби Ковингтон: «Без проблем разобрался бы с Хабибом».

Василий Уткин о Малкоме: «Это многолетняя зависть к «Спартаку», владевшему Промесом. Предел мечтаний «Зенита» – выход из группы ЛЧ».

Александр Кожевников: «Овечкин, в отличие от Панарина, отвечает за свои слова».

«Горд быть «мясом». Новичок «Спартака» Ларссон уже в теме.

Экс-игрок «Шальке» Сарпей раскритиковал заявление президента клуба об африканцах: «Это мировоззрение охотника, который выставляет чучела слонят как трофеи и хочет угодить Путину».

Анастасия Губанова: «Обыгрывала Загитову на раз-два, а потом она за лето выстрелила. Может, стала больше работать, а может, химия».