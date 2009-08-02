«Бизнес Online»: Туомас Саммельвуо разорвет контракт с «Кузбассом» и возглавит питерский «Зенит»

Тренер сборной России по волейболу Туомас Саммельвуо, по информации «Бизнес Online», в ближайшее время разорвет контракт с кемеровским клубом и возглавит петербургский «Зенит».

«Зенит-Санкт-Петербург» был создан в 2017 году. Всероссийская федерация волейбола ( ) планирует создать на его основе базовый клуб сборной России, обладающий мощными финансовыми и административными ресурсами, к домашнему чемпионату мира 2022 года.

«Зенит» предложил Саммельвуо хороший контракт и квартиру на Крестовском острове (один из престижных районов Санкт-Петербурга – .ru). Кроме того, он сможет получить в клуб любых игроков, которых пожелает там видеть.

Сообщается, что на пост тренера петербургского клуба претендовал Владимир Алекно, но отказался покидать , который тренирует с 2008 года.

«У Туомаса действующий контракт с клубом. К нам по поводу его расторжения никто не обращался», – прокомментировали в информацию о возможном уходе тренера.

Сам Саммельвуо отказался от комментариев, так как сосредоточен в данный момент на работе со сборной России.

Саммельвуо тренировал «Кузбасс» с 2016 года. В 2019 году он впервые выиграл с кемеровским клубом чемпионат России. С марта 2019 года тренер также работает с мужской национальной командой.

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