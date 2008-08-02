Француженка Стефани Фраппар назначена судьей на матч за Суперкубок Европы между «Ливерпулем» и «Челси»

УЕФА определился с судьей матча за Суперкубок Европы между «Челси» и .

На эту игру впервые в мужском еврокубковом матче назначена женщина – француженка Стефани Фраппар. Ей будут помогать Мануэла Николози и Мишель О’Нил.

В июле Фраппар работала на финале женского Чемпионата мира между сборными США и Голландии.

Во французской Лиге 1 она дебютировала в минувшем сезоне, с сезона-2019/20 будет работать в высшем французском дивизоне на постоянной основе.

Матч «Ливерпуль» – «Челси» состоится в Стамбуле 14 августа.

Девушка-судья в финале ЛЧ – это реально?