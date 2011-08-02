Анастасия Губанова: «Обыгрывала Загитову на раз-два, а потом она за лето выстрелила. Может, стала больше работать, а может, химия»

Российская фигуристка Анастасия Губанова ответила в прямом эфире Instagram на вопрос о том, как Алина Загитова могла опередить ее на соревнованиях юниорского Гран-при сезона-2016/17.

Губанова рассказала, что не понимает, в чем причина такого резкого взлета профессионального уровня Загитовой.

«Не очень понимаю, как так произошло. В позапрошлом сезоне я ее делала на раз-два, а потом она как-то за лето просто выстрелила. Хотя была у того же тренера – Этери Тутберидзе. Может, стала больше работать, а может, и химия», – сообщает Gazeta.ru со ссылкой на Instagram Губановой.

Фигуристка также добавила, что не считает, что Загитова заслужила золотую медаль Олимпийских игр Пхенчхана.

«Я считаю, что Медведева заслужила золото. Она ведь уже выигрывала. У Алины же был только первый сезон. Она ведь еще маленькая, ребенок. Я считаю, что она пока не заслужила золотую медаль. Ничего против нее не имею, но мое мнение такое», – сказала Губанова.