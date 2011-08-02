Уткин о Малкоме: «Это многолетняя зависть к «Спартаку», владевшему Промесом. Предел мечтаний «Зенита» – выход из группы ЛЧ»

Журналист Василий Уткин поделился мнением о трансфере полузащитника Малкома в .

«Малком – это многолетняя зависть к «Спартаку», владевшему Промесом. Свободный обострять фланговый игрок атаки, сойдет для того, чтобы быть вишней на торте. Сможет ли быть лидером? Не просто самым ярким и тюнингованным?.. Я усомнюсь. Он не играл на уровне чемпионской Лиги, не ему туда и втаскивать «Зенит».

С Малкомом будет веселее. Качественно же сильнее с ним, полагаю, «Зенит» не стал. Чемпионство в России выигралось бы и без бразильца, в еврокубках же он никогда не был вожаком своей команды. Что с ним, что без него предел мечтаний «Зенита» – выход из группы. Я бы дал процентов 15 на это», – написал Уткин.

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