Экс-игрок «Шальке» Сарпей о словах Тенниса об африканцах: «Это мировоззрение охотника, который выставляет чучела слонят как трофеи и хочет угодить Путину»

Бывший игрок Ханс Сарпей раскритиковал председателя совета директоров «Шальке» Клеменса Тенниса за слова об африканцах.

«Заявления Клеменса Тенниса показывают, что его картина мира напоминает мировоззрение колонизаторов. Это расистские высказывания, которые несовместимы с миссией «Шальке», а также с принципами современного открытого общества.

Как член «Шальке» и бывший игрок клуба, я хочу, чтобы члены совета директоров заняли четкую позицию по этому вопросу.

Это мировоззрение охотника, который выставляет чучела слонят как трофеи, использует дешевую рабочую силу и старается угодить Путину. Это мировоззрение человека, который отстал от времени. И он становится бременем для «Шальке». Тот факт, что эти заявления были сделаны на мероприятии, лозунгом которого является ответственность предпринимателей, делает эти заявления еще хуже.

Как немец африканского происхождения, я глубоко против такого вида ответственности.

P.S. На настоящий момент он извинился перед всеми. Но не перед теми, кого он оскорбил своими расистскими высказываниями», – написал Сарпей.

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