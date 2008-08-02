Тула вылетела из Лиги Европы, Малком почти в «Зените», новое видео нападения ОМОНа на болельщиков «Спартака» и другие новости утра

1. Есть первая жертва русского евросезона – тульский «Арсенал» безвольно слил «Нефтчи» и во втором матче, да еще и крупно – 0:3. Первая еврокубковая кампания туляков закончилась без голов. Это первый вылет российской команды от азербайджанской в истории.

Зато «Пюник» Александра Тарханова и «Млада-Болеслав» Николая Комличенко идут дальше, все результаты – здесь, а все пары третьего раунда – здесь.

2. Вингер «Барселоны» Малком все ближе к «Зениту». Он уже прилетел в Питер и похвастался вечерним Невским в инстаграме. «Зенит» уже сегодня может объявить о его трансфере, сделка оценивается в 40+5 млн евро, а будет зарабатывать больше 8 млн евро в год.

3. Появилось новое видео избиения болельщиков «Спартака» после матча с «Ростовом». Кажется, у ростовского ОМОНа все меньше оправданий. А сегодня – заседание РФС по этому вопросу. Что же решат? Черданцев инсайдит, что там очень недовольны.

4. Вновь оживилось обсуждение перехода Лероя Сане в «Баварию». Игрок вроде как готов переехать в Мюнхен (хотя сама «Бавария» опровергает) на хороший контракт – один из самых топовых в команде. Только вот «Сити» не намерен просто так отпускать немца и потребует за него космические 150-160 млн евро.

5. Николя Пепе официально в «Арсенале». 80 миллионов евро, выплаты на несколько лет. Сам игрок очень доволен переходом, Эмери тоже рад. Кстати, Пепе стал самым дорогим африканцем в АПЛ.

6. Шюррле уже в «Спартаке» (кстати, «Локомотив» предлагал ему на миллион евро в год меньше, зато сейчас «Локо» переключился на Джорджевича), Ларссон на подходе (прошел медосмотр), а Гус Тил, кажется, провел прощальный матч за АЗ. Сам игрок заявил, что переход – лишь вопрос времени., хотя и вышел в старте на матч с «Хэкеном», отыграв 70 минут.

7. «МЮ» и «Ювентус» обсуждают сделку по Лукаку и Дибале. Пауло очень хотел вернуться в «Юве» пораньше, чтобы познакомиться с методами Сарри, однако понял, что на него не особо рассчитывают, и решил отгулять отпуск до конца, пока идут переговоры с «Юнайтед». Лукаку же согласовал с туринцами контракт с зарплатой 9 млн евро в год. Обмен неизбежен?

8. Лучший игрок июля в РПЛ – Александр Соболев, лучший тренер – Валерий Карпин, ###! Соболев опередил Дзюбу, Карпин – Семака.

9. «Спартак» и «Динамо» показали самые большие убытки в РПЛ в прошлом году. У «Зенита» и ЦСКА рост прибыли, у «Краснодара» рост слегка снизился, но все-таки пока сохраняется.

10. СКА стал самым прибыльным клубом КХЛ, а вот его вечный антагонист ЦСКА – наоборот, добился самого большого убытка, но зато стал чемпионом. И где правда?

11. Эшли Вагнер призналась, что в 17 лет ее домогался фигурист Джон Кафлин. Правда, в комментариях вопросы: как это домогался, если ему сказали «нет», и он ушел?

12. Сезон близится, а лучший биатлонист России Александр Логинов все еще без контракта с СБР – разногласия по спонсорским логотипам. А Дмитрий Малышко добавил: несогласие по этой теме у нескольких спортсменов.

13. Новости корзиномяча: Джеймс будет играть за ЦСКА. Но, к сожалению, не Леброн, а Майк Джеймс из «Милана». Этторе Мессина не очень на него рассчитывает.

Цитаты дня

Комментатор Геннадий Орлов в роли правдоруба: «Чем больше полиции будет на стадионе, тем больше будет порядка на митинге». Матч «Спартак» – «Динамо», кстати, никуда не перенесут.

«Российский футбол не интересен совсем – от плохой телекартинки до содержания матчей», – теннисист Даниил Медведев тоже.

«Видимо, там, где он живет, ничего не изменилось с 90-х», – Александр Овечкин заочно наезжает на Панарина за интервью Sports.ru.

А заодно вспоминает про Putin Team: «Putin Team существует. Не в таких масштабах, как перед выборами, но она действует».

«Мне все равно, если будут кричать, что я обезьяна. Я человек», – вратарь «Локо» и сборной России Гильерме не обращает внимания на расизм.