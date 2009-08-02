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«Спартак» объявил о переходе Ларссона

Теги Спартак премьер-лига Россия высшая лига Швеция трансферы Норчепинг Йордан Ларссон Футбол

Нападающий «Норчепинга» Йордан Ларссон перешел в московский «Спартак».

22-летний игрок подписал со «Спартаком» контракт на 3 года. За московский клуб он будет выступать под 23-м номером, как и легендарный баскетболист Майкл Джордан, в честь которого его назвали.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит 4 млн евро, а игрок будет зарабатывать 1,1 млн евро в год.

Йордан – сын бывшего нападающего сборной Швеции, «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед» Хенрика Ларссона.

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Фото: официальный сайт «Спартака»

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