«Спартак» объявил о переходе Ларссона

Нападающий «Норчепинга» Йордан Ларссон перешел в московский .

22-летний игрок подписал со «Спартаком» контракт на 3 года. За московский клуб он будет выступать под 23-м номером, как и легендарный баскетболист Майкл Джордан, в честь которого его назвали.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит 4 млн евро, а игрок будет зарабатывать 1,1 млн евро в год.

Йордан – сын бывшего нападающего сборной Швеции, «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед» Хенрика Ларссона.

Фото: официальный сайт «Спартака»