Кокорины и Мамаев подали заявления на УДО

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев хотят выйти на волю.
Мамаев, Кокорин и его брат Кирилл подали прошение об условно-досрочном освобождении.
«Ходатайства Александра и Кирилла Кокориных и Павла Мамаева об условно-досрочном освобождении зарегистрированы», – сказали в Алексеевском суде Белгородской области.
Дата рассмотрения пока не назначена.
В октябре 2018 года Кокорин вместе с братом Кириллом, Мамаев, а также их друг Александр Протасовицкий приняли участие в двух потасовках в Москве.
Срок соглашения Кокорина с «Зенитом» истек в июне, у Мамаева контракт с «Краснодаром» действует до конца года.
Кокорин должен выйти на свободу 7 декабря, Мамаев – 6 ноября