Кокорины и Мамаев подали заявления на УДО

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник Павел Мамаев хотят выйти на волю.

Мамаев, Кокорин и его брат Кирилл подали прошение об условно-досрочном освобождении.

«Ходатайства Александра и и Павла Мамаева об условно-досрочном освобождении зарегистрированы», – сказали в Алексеевском суде Белгородской области.

Дата рассмотрения пока не назначена.

В октябре 2018 года Кокорин вместе с братом Кириллом, Мамаев, а также их друг Александр Протасовицкий приняли участие в двух потасовках в Москве.

Срок соглашения Кокорина с истек в июне, у Мамаева контракт с «Краснодаром» действует до конца года.

Кокорин должен выйти на свободу 7 декабря, Мамаев – 6 ноября