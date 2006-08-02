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Кокорины и Мамаев подали заявления на УДО

Теги Зенит премьер-лига Россия Павел Мамаев Александр Кокорин Краснодар Кокорин и Мамаев Кирилл Кокорин Футбол

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев хотят выйти на волю.

Мамаев, Кокорин и его брат Кирилл подали прошение об условно-досрочном освобождении.

«Ходатайства Александра и Кирилла Кокориных и Павла Мамаева об условно-досрочном освобождении зарегистрированы», – сказали в Алексеевском суде Белгородской области.

Дата рассмотрения пока не назначена.

В октябре 2018 года Кокорин вместе с братом Кириллом, Мамаев, а также их друг Александр Протасовицкий приняли участие в двух потасовках в Москве.

Срок соглашения Кокорина с «Зенитом» истек в июне, у Мамаева контракт с «Краснодаром» действует до конца года.

Кокорин должен выйти на свободу 7 декабря, Мамаев – 6 ноября

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