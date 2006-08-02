Александр Кожевников: «Овечкин, в отличие от Панарина, отвечает за свои слова»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал слова форвардов Артемия Панарина и о политических взглядах и отношении к происходящему в России

«Я слышал, что Овечкин сказал про слова Панарина. Видно, что Александр, в отличие от Артемия, отвечает за свои слова. Очень правильно, что он не стал ввязываться с ним в полемику. Можно комментировать все что угодно, но это нужно делать, зная ситуацию.

Панарин вряд ли владел полной информацией. Он публичный человек и должен понимать, о чем вообще говорит. А если в теме не разбирается, то лучше промолчать и не давать свою оценку той или иной ситуации», – сказал Кожевников.

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