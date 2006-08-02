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Александр Кожевников: «Овечкин, в отличие от Панарина, отвечает за свои слова»

Теги Рейнджерс Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Александр Викторович Кожевников Артемий Панарин Политика Чемпионат.com Хоккей

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал слова форвардов Артемия Панарина и Александра Овечкина о политических взглядах и отношении к происходящему в России

«Я слышал, что Овечкин сказал про слова Панарина. Видно, что Александр, в отличие от Артемия, отвечает за свои слова. Очень правильно, что он не стал ввязываться с ним в полемику. Можно комментировать все что угодно, но это нужно делать, зная ситуацию.

Панарин вряд ли владел полной информацией. Он публичный человек и должен понимать, о чем вообще говорит. А если в теме не разбирается, то лучше промолчать и не давать свою оценку той или иной ситуации», – сказал Кожевников.

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