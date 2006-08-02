Боец UFC Колби Ковингтон: «Без проблем разобрался бы с Хабибом»

Полусредневес UFC Колби Ковингтон не сомневается в том, что победил бы чемпиона UFC в легком весе , если такой бой состоится.

«Это легкий бой для меня. Он всего лишь легковес, а я полусредневес, так что бой возможен.

Я могу подраться с ним в промежуточном весе за звание лучшего борца и лучшего бойца в мире. Но, повторюсь, я бы легко с ним разобрался. Легкая ночь для меня», – заявил Ковингтон.

3 августа Ковингтон после годичного простоя выйдет в октагон против экс-чемпиона UFC в полусреднем весе Робби Лоулера.

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