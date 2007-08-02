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🔥🔥🔥 Малком перешел в «Зенит»

Теги Зенит премьер-лига Россия Барселона Ла Лига трансферы Малком Футбол

Полузащитник «Барселоны» Малком продолжит карьеру в «Зените».

22-летний футболист подписал с петербургским клубом контракт, рассчитанный на 5 лет.

Ранее сообщалось, что трансфер бразильца обойдется российскому клубу в 40 млн евро плюс бонусы 5 млн, зарплата игрока в «Зените» составит 8 млн евро в год. 

Малком перешел в каталонский клуб прошлым летом за 41 миллион евро плюс 1 миллион в виде бонусов.

В прошедшем сезоне Ла Лиги он сыграл 15 матчей, забил 1 гол и сделал две результативные передачи.  

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Фото: твиттер «Зенита»

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