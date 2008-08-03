Месси отстранен от игр за сборную на 3 месяца

Нападающий «Барселоны» получил 3-месячную дисквалификацию от КОНМЕБОЛ. Она распространяется на матчи сборной Аргентины.

Южноамериканская конфедерация футбола наказала игрока за неподобающее поведение во время Кубка Америки-2019.

Сборная Аргентины завоевала бронзовые медали турнира, но Месси проигнорировал церемонию награждения, а также заявил, что коррупция и судьи не позволили его команде выйти в финал турнира.

Таким образом, теперь он сможет выйти на поле в составе национальной команды только в начале ноября. Также была увеличена сумма штрафа, которая теперь составляет 50 тысяч долларов.

На оставшуюся часть года у аргентинцев запланированы только товарищеские матчи.

В сентябре должны состояться игры со сборными Мексики и Чили. Эти матчи пройдут в США.

В октябре сборная Аргентины встретится в гостях с командами Германии и Басконии.

В ноябре у «альбиселесте» запланированы два матча в Саудовской Аравии, соперниками будут сборные этой азиатской страны и Бразилии.

Конфедерация предоставила Месси и Аргентинской футбольной ассоциации семь дней для обжалования санкций.

Напомним, что Месси также отстранен от участия в первом матче отборочного турнира ЧМ-2022 в марте из-за красной карточки, которую получил в матче против Чили во время эпизода с Гари Меделем.