💣💥Малком в «Зените», Ларссон в «Спартаке», ЦСКА отказался продать Чалова в АПЛ. Трансферный дайджест Sports.ru

1. Полузащитник «Барселоны» Малком подписал 5-летний контракт с «Зенитом». Он будет гонять под 8-м номером.

2. Нападающий «Норчепинга» Йордан Ларссон перешел в московский «Спартак». Его контракт рассчитан на 4 года.

3. ЦСКА отказался продавать Федора Чалова в «Кристал Пэлас» за 14 млн фунтов. Агент сказал, что он еще молод для Англии.

4. «МЮ» согласовал трансфер Харри Магуайра с «Лестером» за 80 млн фунтов. Теперь нужно договориться о контракте с игроком. Также манкунианцы обсудили с «Ювентусом» переход Марио Манджукича.

5. «Барселона» готова продать Филиппе Коутиньо за 100 млн евро, но предложений по игроку нет.

6. Нападающий Пауло Дибала сообщил «Ювентусу», что не хочет переходить в «МЮ». Трансфер Лукаку может сорваться.

7. «Реал» договорился о личном контракте с полузащитником «Аякса» Донни ван де Беком (осталось договориться с клубом) и возобновил интерес к Неймару.

8. «Бешикташ» согласовал трансфер полузащитника «Шальке» Евгения Коноплянки за 3 млн евро.

9. «Эвертон» купил хавбека «Майнца» Гбамена за 25 млн фунтов. «Ньюкасл» подписал вингера «Ниццы» Сен-Максимена за 18 млн евро. «Шеффилд» приобрел лучшего бомбардира «Суонси» Макберни за рекордные 20 млн фунтов. «Арсенал» продал хавбека Белика в «Дерби» за 10 млн фунтов.