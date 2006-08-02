Глава «Шальке» Теннис призвал финансировать энергетику в Африке: «Тогда африканцы перестанут рубить деревья и делать детей в темноте»

Председатель совета директоров Клеменс Теннис вчера выступил выступил на мероприятии, посвященном предпринимательству, и заявил, что инвестиции в Африку нужны для того, чтобы население континента прекратило вырубать деревья и делать детей в темноте.

Тема мероприятия, которое проходило в Падерборне, звучала так: «Предпринимательство с ответственностью – пути развития пищевой промышленности». На нем присутствовало около 1600 человек.

Помимо деятельности в области спорта Теннис является сооснователем компании Tönnies Holding. Это крупнейшая скотобойня в Германии и один из лидеров немецкой пищевой промышленности. По объемам производства компания занимает второе место в Европе.

«Деньги – это способ организации мирного сосуществования в обществе. Правительство и общество требуют сократить количество антибиотиков, используемых в сельском хозяйстве? Нам, предпринимателям, нужно потратить время на то, чтобы понять, как соответствовать требования общества», – сказал Теннис.

Во время обсуждения климатических проблем Теннис раскритиковал высокие налоги. Он заявил, что было бы лучше тратить эти деньги на то, чтобы финансировать строительство хотя бы двадцати энергетических станций ежегодно.

«Если мы будем инвестировать в энергетику в Африке, то тогда африканцы остановятся и перестанут вырубать деревья, а также не будут начинать делать детей сразу после того, как стемнеет», – сказал Теннис.

Сегодня Клеменс Теннис принес извинения за свои высказывания.

«Я бы хотел скорректировать свое вчерашнее заявление касательно климатических изменений. Как предприниматель, я поддерживаю открытое и разнообразное общество. Я сожалею о том, что сказал вчера про африканцев и их детей. Это заявление было неприемлемым», – написал Теннис.

Также на сайте «Шальке» было опубликовано извинение Тенниса по этому поводу.

«Дорогие болельщики «Шальке»! Как председатель совета директоров «Шальке», я на 1000% придерживаюсь ценностей клуба. Это включает в себя полное неприятие расизма и дискриминации.

Я бы хотел извиниться перед вами, наши болельщики, за мои слова. Это было неправильно и бездумно. Я очень сожалею», – сказано в сообщении на официальном сайте клуба.