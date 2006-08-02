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Дибала сообщил «Ювентусу», что не хочет переходить в «МЮ». Трансфер Лукаку может сорваться

Теги Манчестер Юнайтед Ювентус премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Ромелу Лукаку Пауло Дибала Футбол

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала сообщил руководителям клуба, что не хотел бы покидать Турин. Это ставит под угрозу срыва трансфер форварда «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку в Италию.

В то время как клубы уже достигли договоренности об условиях обмена игроками, а Лукаку выразил согласие на переход в «Ювентус» и согласовал условия личного контракта с итальянским клубом, Дибала отказывается переходить в «Манчестер Юнайтед».

Вчера игрок впервые обсуждал с руководством «Ювентуса» возможность своего перехода в английский клуб и заявил, что он хочет остаться в Турине. Ему интересно поработать под руководством нового главного тренера «Ювентуса» Маурицио Сарри. Если же Дибала не входит в его планы, то игрок хотел бы продолжить карьеру в клубе, который лучше подходит ему по стилю игры.

Ранее сообщалось, что «МЮ» и «Ювентус» договорились об условиях обмена игроками. Затем стало известно, что Дибала требует у «МЮ» зарплату в 10 млн евро в год, в то время как Лукаку уже согласовал условия личного контракта и готов сменить клуб.

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