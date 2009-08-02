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Контракт Ларссона со «Спартаком» рассчитан на 4 года

Теги Спартак премьер-лига Россия Йордан Ларссон Футбол

Стали известны детали трансфера нападающего «Норчепинга» Йордана Ларссона в «Спартак».

Агентство Wasserman, представляющее интересы игрока, сообщило, что 22-летний форвард подписал контракт с московским клубом на 4 года.

Ранее появилась информация, что зарплата Ларссона в «Спартаке» может составить 1,1 млн евро.

Йордан – сын бывшего нападающего сборной Швеции, «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед» Хенрика Ларссона.

Йордан Ларссон: «Переход в «Спартак» – хороший шанс выиграть чемпионат или Кубок, возможно, и Лигу Европы»

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