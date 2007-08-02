Шарапова расстанется с тренером

Экс-первая ракетка мира в ближайшее время расстанется с тренером Томасом Хогстедтом. Это связано с тем, что 55-летний специалист приступает к работе со шведкой .

«Пока мы не сотрудничаем, но я надеюсь, что он войдет в мою команду на .

После «Уимблдона» я была в Мариестаде и Барселоне, где тренировалась с Томасом. Я поработала с ним несколько недель перед началом сезона на харде. Это было замечательно. Он помог разобраться в том, что мне нужно для побед над соперницами.

Томас не тренировал шведских игроков последние 20 лет, поэтому мне будет очень интересно с ним сотрудничать», – рассказала Петерсон.

Хогстедт тренировал Шарапову с 2011 по 2013 год, после чего возобновил работу с ней в прошлом сезоне. Ранее он возглавлял команды Ли На, Каролин Возняцки, Симоны Халеп, Эжени Бушар, Мэдисон Киз и Томми Хааса.

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