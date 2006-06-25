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Дмитрий Аленичев: «Хорошо, что все закончилось лишением прав, а не тем, что у меня нашли наркотики»

Теги премьер-лига Россия происшествия Дмитрий Аленичев Енисей Спорт-Экспресс Футбол

Бывший главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев вспомнил ситуацию, когда в ноябре 2018 года он был пойман пьяным за рулем.

– О ваших отношениях с руководством «Енисея»: сначала был цирк с матчем против «Анжи», потом началась слежка с последующим лишением водительских прав. Что это такое?

– Да хорошо еще, что все закончилось только правами, а не тем, что у меня нашли наркотики.

– Не удивились бы?

– Да уже все перестало удивлять.

В последние месяцы работы старался не давать никаких поводов для нападок, даже пешком ходил, отдал клубную машину с водителем, – сказал Аленичев.

Аленичева подозревают в вождении в пьяном виде. Он считает это подставой

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