У Тошака деменция, сообщил его сын: «Это ужасная болезнь. Он может не помнить, что мы говорили утром, но рассказывает, как перестроил полузащиту, чтобы справиться с ван Бастеном и «Миланом»

У Джона Тошака деменция.

У бывшего футболиста и тренера Джона Тошака диагностирована деменция.

Экс-полузащитник выступал за «Кардифф Сити », «Ливерпуль » и «Суонси ». В качестве тренера Тошак возглавлял сборные Уэльса и Македонии, а также такие клубы, как «Спортинг», «Реал Сосьедад», «Реал Мадрид » и «Бешикташ».

Кэмерон, сын и бывший помощник специалиста, ныне работающий тренером в Таиланде, подтвердил диагноз отца и отметил, что у 77-летнего мужчины бывают «хорошие и плохие дни».

«Это ужасная болезнь. Это проявляется в кратковременной памяти – я разговариваю с ним почти каждый день, и, если мы общаемся после обеда, он может и не помнить, что мы разговаривали и утром.

Но если я спрашиваю его о временах в «Ливерпуле», или в «Реал Сосьедад», или в «Реал Мадриде», то детали поражают. На днях он рассказывал мне о матче «Реала» против «Милана» Арриго Сакки и о том, как именно он перестроил свою полузащиту, чтобы справиться с Марко ван Бастеном. Матч как будто бы прошел вчера, настолько ясна была его память.

Я говорю с ним о том, что мы делаем в Таиланде, и он по-прежнему дает отличные советы. Как тренер, он всегда мог видеть на два-три шага вперед, и это всегда было у меня в генах», – сказал Кэмерон Тошак в интервью Daily Mail.

Тошак-старший провел две недели на аппарате искусственной вентиляции легких в больнице Барселоны после заражения COVID-19 и пневмонией. В ноябре 2022 года он сказал, что был «серьезно болен», добавив: «Когда я сейчас вспоминаю об этом, это пугает».