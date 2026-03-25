У Тошака деменция, сообщил его сын: «Это ужасная болезнь. Он может не помнить, что мы говорили утром, но рассказывает, как перестроил полузащиту, чтобы справиться с ван Бастеном и «Миланом»
У бывшего футболиста и тренера Джона Тошака диагностирована деменция.
Экс-полузащитник выступал за «Кардифф Сити», «Ливерпуль» и «Суонси». В качестве тренера Тошак возглавлял сборные Уэльса и Македонии, а также такие клубы, как «Спортинг», «Реал Сосьедад», «Реал Мадрид» и «Бешикташ».
Кэмерон, сын и бывший помощник специалиста, ныне работающий тренером в Таиланде, подтвердил диагноз отца и отметил, что у 77-летнего мужчины бывают «хорошие и плохие дни».
«Это ужасная болезнь. Это проявляется в кратковременной памяти – я разговариваю с ним почти каждый день, и, если мы общаемся после обеда, он может и не помнить, что мы разговаривали и утром.
Но если я спрашиваю его о временах в «Ливерпуле», или в «Реал Сосьедад», или в «Реал Мадриде», то детали поражают. На днях он рассказывал мне о матче «Реала» против «Милана» Арриго Сакки и о том, как именно он перестроил свою полузащиту, чтобы справиться с Марко ван Бастеном. Матч как будто бы прошел вчера, настолько ясна была его память.
Я говорю с ним о том, что мы делаем в Таиланде, и он по-прежнему дает отличные советы. Как тренер, он всегда мог видеть на два-три шага вперед, и это всегда было у меня в генах», – сказал Кэмерон Тошак в интервью Daily Mail.
Тошак-старший провел две недели на аппарате искусственной вентиляции легких в больнице Барселоны после заражения COVID-19 и пневмонией. В ноябре 2022 года он сказал, что был «серьезно болен», добавив: «Когда я сейчас вспоминаю об этом, это пугает».
Ещё бывало звонила говорила я потерялась не знаю где я,как мне домой доехать мама ждёт.. потом дед брал трубку и говорил да она дома просто в соседней комнате..
Естественно нужен постоянный надсмотр или камеры ставить. Было несколько раз воду человек забывает выключать и чуть не потоп, или плиту(тоже надо отключать в итоге)
Причем это вообще не зависит от изначально интеллекта человека. Бабулина сестра вообще была ректором в одном из институтов и тоже самое буквально через 2 года и с ней стало.
Всем здоровья
А вообще очень тяжело это, когда родные и любимые люди в таком состоянии, кроме матов и проклятий мы с мамой от бабушки ничего не слышим, но не бросишь же ее, приходится ухаживать…
Но ведь Дони с такой же болезнью - президентствует 🤔