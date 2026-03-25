  У Тошака деменция, сообщил его сын: «Это ужасная болезнь. Он может не помнить, что мы говорили утром, но рассказывает, как перестроил полузащиту, чтобы справиться с ван Бастеном и «Миланом»
У Тошака деменция, сообщил его сын: «Это ужасная болезнь. Он может не помнить, что мы говорили утром, но рассказывает, как перестроил полузащиту, чтобы справиться с ван Бастеном и «Миланом»

У Джона Тошака деменция.

У бывшего футболиста и тренера Джона Тошака диагностирована деменция.

Экс-полузащитник выступал за «Кардифф Сити», «Ливерпуль» и «Суонси». В качестве тренера Тошак возглавлял сборные Уэльса и Македонии, а также такие клубы, как «Спортинг», «Реал Сосьедад», «Реал Мадрид» и «Бешикташ».

Кэмерон, сын и бывший помощник специалиста, ныне работающий тренером в Таиланде, подтвердил диагноз отца и отметил, что у 77-летнего мужчины бывают «хорошие и плохие дни».

«Это ужасная болезнь. Это проявляется в кратковременной памяти – я разговариваю с ним почти каждый день, и, если мы общаемся после обеда, он может и не помнить, что мы разговаривали и утром.

Но если я спрашиваю его о временах в «Ливерпуле», или в «Реал Сосьедад», или в «Реал Мадриде», то детали поражают. На днях он рассказывал мне о матче «Реала» против «Милана» Арриго Сакки и о том, как именно он перестроил свою полузащиту, чтобы справиться с Марко ван Бастеном. Матч как будто бы прошел вчера, настолько ясна была его память.

Я говорю с ним о том, что мы делаем в Таиланде, и он по-прежнему дает отличные советы. Как тренер, он всегда мог видеть на два-три шага вперед, и это всегда было у меня в генах», – сказал Кэмерон Тошак в интервью Daily Mail.

Тошак-старший провел две недели на аппарате искусственной вентиляции легких в больнице Барселоны после заражения COVID-19 и пневмонией. В ноябре 2022 года он сказал, что был «серьезно болен», добавив: «Когда я сейчас вспоминаю об этом, это пугает».

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: BBC
Джон Тошак
logoЗдоровье
logoЛиверпуль
logoпремьер-лига Англия
logoчемпионшип
logoМарко ван Бастен
logoвысшая лига Таиланд
logoСборная Уэльса по футболу
Арриго Сакки
logoвысшая лига Турция
logoСуонси
logoРеал Мадрид
logoсерия А Италия
logoД3 Англия
logoСборная Северной Македонии по футболу
logoБешикташ
logoМилан
logoКардифф Сити
logoРеал Сосьедад
logoЛа Лига
logoСпортинг
logoвысшая лига Португалия
Да. Именно так это и проявляется, события далекого прошлого люди с деменцией помнят лучше чем недавние. А потом забывают и их. Это тяжело для близких. Всем здоровья🙏🏻
Столкнулся. Действительно все так у бабули было, помнила в основном только мама,мама а даже не понимала где она живет и что это за кот ходит спрашивала, у нас говорила с мамой кота не было.
Ещё бывало звонила говорила я потерялась не знаю где я,как мне домой доехать мама ждёт.. потом дед брал трубку и говорил да она дома просто в соседней комнате..
Естественно нужен постоянный надсмотр или камеры ставить. Было несколько раз воду человек забывает выключать и чуть не потоп, или плиту(тоже надо отключать в итоге)
Причем это вообще не зависит от изначально интеллекта человека. Бабулина сестра вообще была ректором в одном из институтов и тоже самое буквально через 2 года и с ней стало.
Всем здоровья
У моей бабушки такая же история, а ее сын (мамин брат) этим воспользовался и все деньги ее и имущество на себя перевел, как говорится: «Кому война, а кому мать родна»…
А вообще очень тяжело это, когда родные и любимые люди в таком состоянии, кроме матов и проклятий мы с мамой от бабушки ничего не слышим, но не бросишь же ее, приходится ухаживать…
В таких случаях имущество можно вернуть через суд.
Агрессия - один из симптомов, да.
Тошака жаль.

Но ведь Дони с такой же болезнью - президентствует 🤔
Сам с этим столкнулся, мать постоянно все повторяет., чем часто раздражала. А вчера буквально вытащили ее с того света оторвался тромб попал в сердце, удалось вовремя сделать сдентирование. Благодарю бога! Теперь многое переосмыслил, готов что угодно терпеть, лишь бы мама жила.
Тяжёлая пора для семьи Тошака. Искренне желаю выдержки и терпения: здесь их нужно очень много.
Тошак нападающим был
Рекомендуем
Карпин готов дискутировать с Дегтяревым о лимите: «Я уже все сказал в 2008 году, ничего не изменилось. Конкуренция – двигатель прогресса, неважно, с русскими или с нерусскими»
47 минут назад
Отец Ямаля о сравнениях Ламина с Месси, Роналду и Мбаппе: «Не сравниваю сына ни с кем, кроме него самого. Уважаю всех футболистов – тех, кто играет сейчас и играл раньше»
59 минут назад
Гражданам Алжира, Кабо-Верде, Сенегала, Кот-д’Ивуара и Туниса для въезда в США на ЧМ-2026 придется внести залог до 15 000 долларов. ФИФА добивается исключения для членов сборных
сегодня, 18:04
«Вилльярреал», «Ньюкаслт», «Жерона» – режет глаз? Исправьте ошибки в нашем диктанте
сегодня, 18:00Тесты и игры
Карпин про матчи с южноамериканцами: «Результат хотелось бы лучше, но говорить, что игра была плохой – нет. С Перу – ошибка Сафонова, 1 из 1000 ударов так забьют. С Чили сами себе создали моменты»
сегодня, 17:47
Роналду-младший не присоединится к академии «Реала». Он тренируется с командой U16 для поддержания формы после отъезда из Саудовской Аравии из-за конфликта на Ближнем Востоке (COPE)
сегодня, 17:35
Винисиус об уходе Гризманна из «Атлетико»: «Антуан – отличный игрок, он очень поможет развитию МЛС. Я хочу остаться в «Реале» надолго»
сегодня, 17:05
Мбаппе может не продлить контракт с Nike – есть «огромный разрыв» между запросами француза и предложением. Adidas и Under Armour заинтересованы в партнерстве с форвардом «Реала»
сегодня, 17:02
«Ливерпуль» хочет подписать двух вингеров после ухода Салаха. Клуб следит за Диоманде и Консейсау, «Бавария» не хочет отпускать Олисе (Фабрис Хокинс)
сегодня, 16:50
Карпин о совмещении «Динамо» и сборной: «Ну, ошибся, допустим. Дальше что? Таких ошибок больше не будет. Если бы Россия играла в официальных матчах, вариантов бы не было»
сегодня, 16:48
Ко всем новостям
Последние новости
CAF назначила нового ответственного за апелляционное жюри за 2 недели до решения по Кубку Африки. Он включил в него президента федерации Туниса, тесно связанного с коллегой из Марокко (Sport News Africa)
15 минут назад
Субименди об ЛЧ: «Клубы АПЛ были заметнее на общем этапе, теперь – команды Ла Лиги. «Арсенал» сможет победить, надеюсь»
28 минут назад
Канчельскис о дисквалификации Талалаева: «Представьте, что Анчелотти или Раньери так выбили бы мяч? Это некрасиво. Он не прав, естественно»
48 минут назад
Сборную Никарагуа с караваем, песнями и плясками встретили в Краснодаре: «Игроки с интересом наблюдали за казачьими традициями и тепло реагировали»
сегодня, 17:57Видео
«Аль-Иттихад» хочет подписать Каземиро летом. Трансфер зависит от будущего Фабиньо (ESPN)
сегодня, 17:16
На игру России и Никарагуа продано более 25 тысяч билетов, сообщили в РФС: «Мы ждем аншлаг. Стремимся превращать в праздник каждый матч национальной команды»
сегодня, 17:13
Только три испанца забили больше 25 голов в ЛЧ. Вспомните их? И это не Торрес
сегодня, 16:30Тесты и игры
Ремиро об интересе «Барсы»: «Я полностью сосредоточен на «Сосьедаде» и финале Кубка Испании. Никогда не знаешь, что может произойти»
сегодня, 16:24
40 игроков в возрасте до 22 лет сыграли в 22‑м туре РПЛ – рекорд турнира за 3 сезона. ЦСКА с отрывом лидирует по индексу «Вклад молодого футболиста»
сегодня, 15:59
Вратарь «Барсы» Гарсия о борьбе за чемпионство: «Перед класико еще будут ключевые матчи. Важно, что все зависит от нас самих»
сегодня, 15:43
