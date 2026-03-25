ФИФА потребовала убрать все спонсорские признаки со стадионов НФЛ, принимающих ЧМ-2026. Для арены в Атланте с логотипом «Мерседес-Бенц» на крыше могут сделать исключение (The Athletic)

У стадионов в США возникли проблемы с дебрендированием на период ЧМ-2026.

ФИФА потребовала убрать все логотипы спонсоров со стадионов, принимающих матчи ЧМ-2026 .

Как сообщает The Athletic, контракт, подписанный стадионами с ФИФА , подразумевает, что на любых трибунах, табло, сиденьях, спинках кресел, а также на табло, форме сотрудников, пропусках, ограждениях и где-либо внутри арены не должно быть рекламы, не согласованной с ФИФА. Международная федерация футбола делает это «для защиты своих брендов и эксклюзивных прав своих спонсоров». Отмечается, что требование распространяется в том числе на логотипы на крышах стадионов.

В течение нескольких месяцев операторы стадионов вели переговоры с ФИФА и третьими сторонами в поисках решений. На данный момент некоторые из 11 стадионов НФЛ, на которых будут проходить матчи ЧМ-2026, по-прежнему не могут найти решение для логотипов на крышах – в частности, «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте. Сообщается, что спустя полтора года обсуждений ФИФА согласилась сделать для этого стадиона исключение, поскольку арена не смогла найти решение для маскировки логотипа «Мерседес-Бенц» на раздвижной крыше без риска существенного повреждения. При этом вещатели могут быть вынуждены отказаться от аэрофотосъемки стадиона.



Ранее в ходе переговоров с несколькими стадионами также обсуждалась возможность использования компьютерной графики для виртуального отображения логотипов для зрителей во время трансляции. При этом прошлым летом представитель ФИФА сообщил журналу Sports Business, что технология «недостаточно развита», чтобы полноценно работать при съемке стадионов с воздуха.