  ФИФА потребовала убрать все спонсорские признаки со стадионов НФЛ, принимающих ЧМ-2026. Для арены в Атланте с логотипом «Мерседес-Бенц» на крыше могут сделать исключение (The Athletic)
У стадионов в США возникли проблемы с дебрендированием на период ЧМ-2026.

ФИФА потребовала убрать все логотипы спонсоров со стадионов, принимающих матчи ЧМ-2026.

Как сообщает The Athletic, контракт, подписанный стадионами с ФИФА, подразумевает, что на любых трибунах, табло, сиденьях, спинках кресел, а также на табло, форме сотрудников, пропусках, ограждениях и где-либо внутри арены не должно быть рекламы, не согласованной с ФИФА. Международная федерация футбола делает это «для защиты своих брендов и эксклюзивных прав своих спонсоров». Отмечается, что требование распространяется в том числе на логотипы на крышах стадионов.

В течение нескольких месяцев операторы стадионов вели переговоры с ФИФА и третьими сторонами в поисках решений. На данный момент некоторые из 11 стадионов НФЛ, на которых будут проходить матчи ЧМ-2026, по-прежнему не могут найти решение для логотипов на крышах – в частности, «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте. Сообщается, что спустя полтора года обсуждений ФИФА согласилась сделать для этого стадиона исключение, поскольку арена не смогла найти решение для маскировки логотипа «Мерседес-Бенц» на раздвижной крыше без риска существенного повреждения. При этом вещатели могут быть вынуждены отказаться от аэрофотосъемки стадиона.
 
Ранее в ходе переговоров с несколькими стадионами также обсуждалась возможность использования компьютерной графики для виртуального отображения логотипов для зрителей во время трансляции. При этом прошлым летом представитель ФИФА сообщил журналу Sports Business, что технология «недостаточно развита», чтобы полноценно работать при съемке стадионов с воздуха.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: The Athletic
Исключительной нации можно и исключения сделать, а то опять разбомбят какого нить
Почему бы компред не направить в Мерседес?
Винисиус о Неймаре: «Он делает все, чтобы вернуться в сборную – решение за тренером, но мы всегда хотим играть вместе с лучшими. Анчелотти всегда говорит с нами, этот диалог очень важен для нас»
через 0
Отец Ямаля: «Ламин не показал и 20% своих футбольных качеств. Запомните это»
17 минут назад
Карпин готов дискутировать с Дегтяревым о лимите: «Я уже все сказал в 2008 году, ничего не изменилось. Конкуренция – двигатель прогресса, неважно, с русскими или с нерусскими»
сегодня, 18:29
У Тошака деменция, сообщил его сын: «Это ужасная болезнь. Он может не помнить, что мы говорили утром, но рассказывает, как перестроил полузащиту, чтобы справиться с ван Бастеном и «Миланом»
сегодня, 18:18
Отец Ямаля о сравнениях Ламина с Месси, Роналду и Мбаппе: «Не сравниваю сына ни с кем, кроме него самого. Уважаю всех футболистов – тех, кто играет сейчас и играл раньше»
сегодня, 18:17
Гражданам Алжира, Кабо-Верде, Сенегала, Кот-д’Ивуара и Туниса для въезда в США на ЧМ-2026 придется внести залог до 15 000 долларов. ФИФА добивается исключения для членов сборных
сегодня, 18:04
«Вилльярреал», «Ньюкаслт», «Жерона» – режет глаз? Исправьте ошибки в нашем диктанте
сегодня, 18:00Тесты и игры
Карпин про матчи с южноамериканцами: «Результат хотелось бы лучше, но говорить, что игра была плохой – нет. С Перу – ошибка Сафонова, 1 из 1000 ударов так забьют. С Чили сами себе создали моменты»
сегодня, 17:47
Роналду-младший не присоединится к академии «Реала». Он тренируется с командой U16 для поддержания формы после отъезда из Саудовской Аравии из-за конфликта на Ближнем Востоке (COPE)
сегодня, 17:35
Винисиус об уходе Гризманна из «Атлетико»: «Антуан – отличный игрок, он очень поможет развитию МЛС. Я хочу остаться в «Реале» надолго»
сегодня, 17:05
Вратарь Никарагуа Пинеда о России: «Очень красивая страна, очень жизнерадостные люди. Нас тепло и радушно встретили. Я благодарен россиянам за то, что открыли нам свои двери»
13 минут назад
Кампуш о переносе матча с «Лансом»: «У «ПСЖ» нет ничего личного против них, то же самое было бы с другой командой. Мы хотим помочь Франции получить 5-е место в ЛЧ»
27 минут назад
CAF назначила нового ответственного за апелляционное жюри за 2 недели до решения по Кубку Африки. Он включил в него президента федерации Туниса, тесно связанного с коллегой из Марокко (Sport News Africa)
46 минут назад
Субименди об ЛЧ: «Клубы АПЛ были заметнее на общем этапе, теперь – команды Ла Лиги. «Арсенал» сможет победить, надеюсь»
59 минут назад
Канчельскис о дисквалификации Талалаева: «Представьте, что Анчелотти или Раньери так выбили бы мяч? Это некрасиво. Он не прав, естественно»
сегодня, 18:28
Сборную Никарагуа с караваем, песнями и плясками встретили в Краснодаре: «Игроки с интересом наблюдали за казачьими традициями и тепло реагировали»
сегодня, 17:57Видео
«Аль-Иттихад» хочет подписать Каземиро летом. Трансфер зависит от будущего Фабиньо (ESPN)
сегодня, 17:16
На игру России и Никарагуа продано более 25 тысяч билетов, сообщили в РФС: «Мы ждем аншлаг. Стремимся превращать в праздник каждый матч национальной команды»
сегодня, 17:13
Только три испанца забили больше 25 голов в ЛЧ. Вспомните их? И это не Торрес
сегодня, 16:30Тесты и игры
Ремиро об интересе «Барсы»: «Я полностью сосредоточен на «Сосьедаде» и финале Кубка Испании. Никогда не знаешь, что может произойти»
сегодня, 16:24
